Μια τρύπα στους ελέγχους, που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την κτηνοτροφία της Κύπρου, αποκαλύπτει η πρόσφατη κατάσχεση 75 κιλών δερμάτων βοοειδών στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Εν μέσω των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, η μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την κτηνοτροφία.

Στις 22 Απριλίου 2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σταμάτησαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε Τουρκοκύπριος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν πέντε σακούλες που περιείχαν 75 κιλά δέρματα βοοειδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό τους τελευταίους έξι μήνες. Τα δέρματα αυτά, τα οποία είναι εντελώς ανεπεξέργαστα, προορίζονταν για κατανάλωση (παρασκευή σούπας) από πολίτες τρίτων χωρών, κυρίως Αφρικανούς που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.

Αν οι τελικοί αποδέκτες αυτών των προϊόντων, στην προκειμένη περίπτωση εργάτες από τρίτες χώρες, απασχολούνται σε κτηνοτροφικές μονάδες, η μεταφορά του ιού στις φάρμες είναι θέμα χρόνου.

Στον Τουρκοκύπριο οδηγό επιβλήθηκε εξώδικος συμβιβασμός ύψους €500, ενώ το όχημα και τα δέρματα κατασχέθηκαν. Πώς ένα πρόστιμο των €500 είναι ικανό να αποτρέψει μια υγειονομική καταστροφή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θανάτωση χιλιάδων ζώων και οικονομικό μαρασμό των Κυπρίων κτηνοτρόφων;

Α.Ν.