Στις 22/4/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε Τουρκοκύπριος. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 5 σακούλες με δέρματα βοοειδών συνολικού βάρους περίπου 75Kg.

O εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω ζωικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €500 ευρώ.

Στις 23/4/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε Τουρκοκύπριος. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 175 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 100 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 6 κιλών, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Ο εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησης του.