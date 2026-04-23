Ο SAMUELE PORCELLI, 23 ετών, από την Ιταλία, απουσιάζει από την οικία του στη Λευκωσία, από τα ξημερώματα σήμερα 23/04/2026.

Ο 23χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75μ. περίπου, με μουστάκι και ελαφρύ μούσι, ενώ κατά την εξαφάνιση του φορούσε άσπρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.