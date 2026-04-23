Τη Βουλή των Αντιπροσώπων αποχαιρέτησαν την Πέμπτη 17 απερχόμενοι Βουλευτές, οι οποίοι δεν θα διεκδικήσουν εκ νέου το βουλευτικό αξίωμα στις επερχόμενες εκλογές. Οι Βουλευτές έκαναν ο κάθε ένας ένα μικρό απολογισμό, επισήμαναν ζητήματα που αξίζει να βελτιωθούν, για να αναβαθμιστεί το κοινοβουλευτικό έργο, εξήραν το έργο του προσωπικού της Βουλής και απηύθυναν ευχαριστίες σε συναδέλφους, στις κοινοβουλευτικές ομάδες και στους ψηφοφόρους τους.

Ο απερχόμενος Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργσία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, εξέθεσε τον προβληματισμό του για τη μακρά διάρκεια των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, σημειώνοντας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάσει κάποιος ειδικός πώς λειτουργούν οι Επιτροπές και οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Επισήμανε, ακόμα, ως πρόβλημα ότι συχνά η πληροφόρηση που ζητούν οι Βουλευτές από τα Υπουργεία, δεν έρχεται ποτέ. Εξήρε, πάντως τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις συζητήσεις, σημειώνοντας ότι τα οργανωμένα σύνολα επηρεάζουν πολύ τις αποφάσεις και τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Εξέφρασε, επίσης, απογοήτευση για κάποιες ψηφοφορίες και αποφάσεις, ιδίως αυτές που αφορούσαν τα αμπελοπούλια, αλλά και για τις «χαλαρές» περιβαλλοντικές μελέτες. Εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να τεθούν όροι στην κυβέρνηση όσον αφορά τα πότε καταθέτει νομοσχέδια.

Ο απερχόμενος μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, ανέφερε ότι παραδίδει τη σκυτάλη με «μια γλυκόπικρη επίγευση». Στον απολογισμό του είπε ότι τον «στοιχειώνει» η πρόταση νόμου που υπέβαλε εδώ και χρόνια για το ενοικιοστάσιο και δεν ψηφίστηκε, για την πρόταση νόμου για τη μαγνητοφώνηση και οπτικογράφηση των ανακρίσεων που δεν ψηφίστηκε, και ιδιαίτερα το ψήφισμα για τον χάρτη των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, το οποίο δεν έχει καν κατατεθεί στην Ολομέλεια. Είπε, ακόμα, ότι «η Βουλή έχει καταστεί όμηρος εν ονόματι μιας κακής ή διαστρεβλωμένης συνταγματικής αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων ή της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού και μιας εμμονής σε ένα κακέκτυπο διάκρισης των εξουσιών». Κάλεσε, τους νέους Βουλευτές που θα εκλεγούν να μη διστάσουν να παρακούσουν κομματικές ή άνωθεν εντολές ή διαταγές, όταν αυτές βρίσκονται ενάντια στη συνείδηση και τις αρχές τους.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, είπε ότι με την αποχώρησή του από τη Βουλή ολοκληρώνεται ένας κύκλος 25 χρόνων. «Κρατώ τις συνθέσεις, τις συναινέσεις, τις εννοήσεις, την ενότητα σε πάρα πολλά ζητήματα, ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή άλλων πολιτικών καταβολών γιατί μέσα ακριβώς από αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρώ ότι έγιναν σημαντικά πράγματα, θετικά πράγματα για τον τόπο μας», ανέφερε. «Τώρα που η πατρίδα μας περνά μια πολυεπίπεδη κρίση – και για μένα είναι μια ηθική κρίση – δεν περισσεύει κανένας» συνέχισε ο κ. Κάρογιαν και πρόσθεσε «ότι τα δημιουργικά κύτταρα αυτής της κοινωνίας, ανεξαρτήτως των διαφορών ιδεολογικών ή άλλων, έχουν υποχρέωση να θωρακίσουν τη δημοκρατία, έχουν υποχρέωση να θωρακίσουν τους θεσμούς, γιατί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και τα διεθνή παραδείγματα είναι πολύ εξόφθαλμα».

Ο απερχόμενος Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία να βρεθεί τα βουλευτικά έδρανα «με γίγαντες της πολιτικής σκηνής», όπως είπε, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Βάσο Λυσσαρίδη, τον Τάκη Χατζηδημητρίου, τον Δώρο Θεοδώρου και τον Δημήτρη Ηλιάδη. Μνημόνευσε, επίσης, τους Τάσσο Παπαδόπουλο, Σπύρο Κυπριανού, Δημήτρη Χριστόφια και Γλαύκο Κληρίδη. «Είναι γεγονός ότι μόνο θετικά έχω αποκομίσει από αυτό το σώμα, που όπως έχω πει ήταν ένα πανεπιστήμιο για μένα», είπε. Ευχήθηκε, τέλος, αυτοί που θα εκλεγούν στη νέα Βουλή να μπορέσουν μέσα από τον διάλογο να πετύχουν συγκλίσεις που θα πάρουν τον τόπο μπροστά και έθεσε εαυτόν στη διάθεση όσων χρειαστούν συνδρομή.

Ο απερχόμενος Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, στα θετικά της θητείας του για 18 χρόνια στο Κοινοβούλιο μετρά τις καλές σχέσεις με το προσωπικό της Βουλής, διαβεβαιώνοντας ότι αυτές θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Σημείωσε, επίσης, ικανοποίηση ότι από το έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας δεν έχουν μείνει εκκρεμότητες για την επόμενη Σύνοδο και ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό για τη συμβολή τους σε αυτό. Εξέφρασε, επίσης, ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι με την Προεδρία του στην Ad Hoc Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρος την περίοδο 2006-2011 ολοκληρώθηκε «μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή», όπως είπε. Τέλος, ανέφερε ότι θα πρέπει η νέα Βουλή να σκεφτεί σοβαρά, να δώσει πρόσβαση στην πανεπιστημιακή κοινότητα σε αυτό το πλούσιο αρχείο, ώστε να οικοδομηθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, επισημαίνοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενδιατρίψουν σε αυτά τα στοιχεία οι νέοι.

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, ευχαρίστησε για τη στήριξη το προσωπικό της Βουλής, ενώ ευχαρίστησε τόσο την νυν Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, όσο και τους προκατόχους της, Αδάμο Αδάμου και Δημήτρη Συλλούρη, αναφέροντας ότι τον βοήθησαν πάρα πολύ. «Ωρίμασα πάρα πολύ στη Βουλή και έμαθα πάρα πολλά πράγματα», συνέχισε ο κ. Μυλωνάς, σημειώνοντας ότι ένιωσε πως μέσα από την εμπειρία αυτή έγινε καλύτερος άνθρωπος.

«Έδωσα το άπαν των δυνάμεών μου, με όσες γνώσεις, με όσες δυνατότητες είχα, αλλά ποτέ μου δεν παρέκκλινα είτε από θέσεις αρχών, είτε από τα πιστεύω μου», ανέφερε ο απερχόμενος Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης. «Πιστεύω ότι και για την πατρίδα μου, αλλά και μέσα από το κοινοβούλιο, με τις δραστηριότητες, μέσα από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, προσπάθησα να δώσω όλο μου τον εαυτό», πρόσθεσε. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι κατέγραψε έργο, βλέποντας την εκτίμηση που εισπράττει από πολίτες της Λάρνακας, όπως είπε. Μίλησε, επίσης, για τις διεθνείς αποστολές στις οποίες συμμετείχαν οι Βουλευτές, λέγοντας ότι μέσα από την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με εκπροσώπους άλλων χωρών σε αυτές, αναφέροντας ότι είναι το μόνο μέσο που έχουν, σε αντίθεση με την Τουρκία, που, όπως είπε, διοχετεύει «πακτωλό χρημάτων» στην ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων.

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, είπε ότι συμπλήρωσε θητεία 25 ετών στη Βουλή, σημειώνοντας ότι στο διάστημα αυτό επιδίωξή του ήταν οι αντιπαραθέσεις να είναι σε πολιτικό και όχι σε προσωπικό επίπεδο. «Προτεραιότητα όλων μας θα πρέπει να είναι να επανενώσουμε τον τόπο μας», είπε, «στη βάση λύσης η οποία θα είναι δίκαιη υπό τις περιστάσεις και λειτουργική για να αντέξει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην πορεία της εφαρμογής της», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η διχοτόμηση θα είναι η απαρχή πάρα πολλών δεινών για την Κύπρο.

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, εξέφρασε ευχαριστίες στις υπηρεσίες και στους λειτουργούς της Βουλής για τη στήριξη που δίνουν στο κοινοβουλευτικό έργο, επισημαίνοντας ότι κάνουν την δουλειά τους με συνέπεια, ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Ευχαρίστησε, επίσης, αρμόδιους φορείς και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα για τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις στις Επιτροπές. «Για τον καθένα που μπαίνει στην πολιτική το βέβαιο είναι ότι θα πάρει γνώσεις, εμπειρίες, δύναμη», είπε, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα δώσει, τι θα κάνει τη δύναμη που του δίνει ο κόσμος». Είπε, τέλος ότι αισθάνεται περήφανος για τη δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ «και για το γεγονός ότι τη δύναμη που μας δόθηκε, την κάνουμε θέσεις και προτάσεις για τον κόσμο».

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, ευχαρίστησε το κόμμα που τον εμπιστεύτηκε για να βρεθεί στα έδρανα της Βουλής, καθώς και τους ψηφοφόρους, που τρεις φορές τον τίμησαν με την ψήφο. «Η βουλευτική έδρα και το κοινοβουλευτικό έργο δεν υπήρξε ποτέ για μένα προσωπική υπόθεση, αλλά συλλογική πολιτική δουλειά», είπε, ευχαριστώντας και όσους άσκησαν κριτική. «Φεύγουμε από την Βουλή με καθαρή συνείδηση για την προσπάθεια που καταβάλαμε, αλλά και με ένα βάρος για όλα όσα δεν μπορέσαμε», κατέληξε.

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε ότι νιώθει καλά για τα 15 χρόνια της θητείας του, αναφέροντας ότι κατά τη διάρκειά της προσπάθησε με την κοινοβουλευτική ομάδα και άλλους Βουλευτές να αναδείξει σκάνδαλα. Επίσης, ευχαρίστησε τους τέσσερις Προέδρους της Βουλής που τον εμπιστεύτηκαν ως Γραμματέα. Ευχαρίστησε, επίσης, το προσωπικό της Βουλής. «Φεύγω με αξιοπρέπεια όπως μπήκα, έντιμος, με το μέτωπο μου ψηλά, αλλά πάνω απ’ όλα με τη συνείδηση μου καθαρή και με καλύτερο μετάλλιο την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου», κατέληξε.

«Το μέλλον του τόπου μας δεν θα το καθορίσουν ούτε οι πιο δυνατές φωνές ούτε οι εύκολες λύσεις, αλλά η υποχρέωση μας είναι να εργαστούμε για να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας πατρίδα. Δίνοντας ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία μας», ανέφερε ο απερχόμενος Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Ευχαρίστησε την κοινωνία, από την οποία ζήτησε συγνώμη για τυχόν λάθη, ευχαρίστησε την παράταξή του και τους συναδέλφους του, τα στελέχη της Βουλής και τους συνεργάτες.

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης, σημείωσε ότι για τον ίδιο τα 15 χρόνια στη Βουλή ήταν πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό μαζί. «Όλα αυτά τα δεκαπέντε χρόνια και νιώθω ότι έχω γίνει και καλύτερος άνθρωπος», είπε. «Πιστεύω ότι πολιτεύτηκα με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα και με ειλικρίνεια», πρόσθεσε. Όσον αφορά τη λειτουργία της Βουλής, εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο αν υπήρχαν χρονικά όρια στις παρεμβάσεις των Βουλευτών, τόσο στις Επιτροπές, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής, για να υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή του χρόνου, αλλά και ότι θα πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

«Υπηρέτησα την Βουλή των Αντιπροσώπων με σεβασμό προς το θεσμό», είπε ο απερχόμενος Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας. «Δεν είδα ποτέ την πολιτική ως παράσταση, ούτε ως εικόνα, την είδα ως ευθύνη και αποτέλεσμα», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι στις επιτροπές που συμμετείχε, παρά τις διαφωνίες, υπήρχε συνεννόηση, ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικές λύσεις. «Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί όταν υπάρχει βούληση, ο σεβασμός μπορεί να είναι πιο δυνατός από την αντιπαράθεση», πρόσθεσε, εκφράζοντας ευχαριστίες στους Προέδρους των επιτροπών στις οποίες συμμετείχε, τον Άριστο Δαμιανού, τον Γιαννάκη Γαβριήλ, και τον Κυριάκο Χατζηγιάννη. «Πορεύτηκα με αξιοπρέπεια, με ελευθερία λόγου, χωρίς εξαρτήσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι για μένα η μεγάλη ιστορική παράταξή, που δυναμώνει όταν ακούει την κοινωνία, όταν ενώνει δυνάμεις, όταν δίνει χώρο σε ανθρώπους με άποψη και προσφορά και όταν οι αποφάσεις του λαμβάνονται με νηφαλιότητα».

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, σημείωσε ότι η Βουλή παράγει έργο, ότι είναι ένας θεσμός στυλοβάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι υπηρετεί την λαϊκή κυριαρχία. «Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξε μια θετική μονάδα και ότι έχω συμβάλει σε ό,τι ήταν εφικτό να συμβάλω», σημείωσε. «Το σίγουρο είναι ότι υποστήριξα με πάθος τις αρχές, τα πιστεύω μου, ό,τι θεωρούσα ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, την επαρχία μου, την κοινωνία μας, τον απλό άνθρωπο», πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε ότι πολιτεύτηκε με εντιμότητα και οι δεν άφησε σκιές για την εντιμότητα του οποιουδήποτε. «Δεν σημαίνει ότι κρύβονται πάντα συμφέροντα πίσω από την κάθε άποψη και από το τι πιστεύει κάποιος ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον κατά τη δική του αντίληψη», σημείωσε, με αφορμή ανάρτηση στο Χ από Βουλευτή, η οποία αναφερόταν στο πρόσωπό του, όπως είπε.

Ο απερχόμενος Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι για τον ίδιο υπήρξε ύψιστη τιμή η θητεία του στη Βουλή και ευχαρίστησε όσους τον εμπιστεύθηκαν, τόσο το 2011, όσο και το 2021. «Πολιτική για μένα σημαίνει να ορθώνεις παράστημα και να αγωνίζεσαι για τις ιδέες σου και για αυτά που θεωρείς σημαντικά, ειδικά σε μια πατρίδα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εθνικές προκλήσεις και την μεγάλη ευθύνη που μας βαραίνει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προοπτική του Κυπριακού Ελληνισμού», είπε. «Πίστευα και πιστεύω στην ανάγκη ενός στέρεου πολιτικού και ιδεολογικού υπόβαθρου, χωρίς το οποίο η πολιτική θα είναι καινού περιεχομένου, αλλά και στην γόνιμη και ζωντανή πολιτική αντιπαράθεση, πάντοτε όμως στα όρια της ευπρέπειας», συνέχισε. «Η οικειοθελής απόφαση μου να μην διεκδικήσω επανεκλογή δεν σημαίνει ότι αποστασιοποιούμαι, είτε από την παράταξη είτε από την πολιτική», κατέληξε.

«Υπηρέτησα από τα έδρανα του Δημοκρατικού Συναγερμού με πίστη στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ευθύνης», ανέφερε, ο απερχόμενος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, προσθέτοντας ότι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, εξέφρασε θέσεις, υπερασπίστηκε επιλογές, συγκρούστηκε όταν χρειάστηκε, «αλλά πάντοτε με έναν στόχο: το καλό της πατρίδας μας», όπως είπε. «Σε αυτά τα χρόνια, μάθαμε όλοι ότι η πολιτική δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι χώρος ευθύνης και όχι ευκολίας, είναι χώρος όπου δοκιμάζονται οι αντοχές, αλλά και η ακεραιότητα του καθενός», συνέχισε, αναγνωρίζοντας και λάθη.

Ο κ. Τορναρίτης Σημείωσε ότι από τη Βουλή επιτελείται σοβαρή και ουσιαστική δουλειά, τόσο σε επίπεδο νομοθετικού έργου όσο και σε επίπεδο ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. «Φεύγω από την ενεργό κοινοβουλευτική δράση με καθαρή συνείδηση, με την πεποίθηση ότι υπηρέτησα με εντιμότητα το δημόσιο συμφέρον, και με την ευχή ότι οι επόμενες γενιές θα υπηρετήσουν αυτόν τον τόπο με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με περισσότερη ενότητα και λιγότερη τοξικότητα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ