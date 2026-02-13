Ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τον ρυθμό ανάπτυξης 4,5% για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ανακοίνωση της Στατιστική Υπηρεσία, που κατατάσσει την Κύπρο με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ και σημαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» για την κυπριακή οικονομία.

Όπως σημείωσε, η σταθερά ανοδική πορεία της οικονομίας επιτρέπει ουσιαστικές επενδύσεις σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια και η στεγαστική πολιτική.

Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια υπευθυνότητα στη δημοσιονομική διαχείριση, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για κοινωνικές παρεμβάσεις και ενίσχυση της ανάπτυξης.