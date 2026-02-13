Στο 4,5% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,4% (εποχικά διορθωμένα στοιχεία).

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η επίδοση της Κύπρου υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,3% για την Ευρωζώνη και στο 1,5% για την ΕΕ.

Στο 3,75% η ανάπτυξη για το 2025

Για το σύνολο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 3,75%, επίδοση υψηλότερη από τις προβλέψεις του Υπουργείο Οικονομικών και άλλων εγχώριων και διεθνών φορέων, που τοποθετούσαν την αύξηση μεταξύ 2,9% και 3,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κυπριακή οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική παρά το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας διεθνώς, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με την ΕΕ, σε συνδυασμό με χαμηλό πληθωρισμό και συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Η συνέχιση συνετής και πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας, με στόχο τη διατήρηση μεσοπρόθεσμων ρυθμών ανάπτυξης άνω του 3%.

