Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στην Κύπρο εκτιμάται ότι επιβραδύνθηκε από 3,9% το 2024 σε 3,5% το 2025, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για το 2026, η ανάπτυξη προβλέπεται να διατηρηθεί στο 3,5%, ενώ το 2027 αναμένεται οριακή περαιτέρω επιβράδυνση στο 3,4%, χωρίς ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του Οκτωβρίου.

Οι θετικές οικονομικές προοπτικές αποδίδονται κυρίως σε ευνοϊκές εγχώριες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2025. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ισχυρή αγορά εργασίας, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η υψηλή οικονομική εμπιστοσύνη και η αύξηση των νέων δανείων, η οποία ενισχύεται από το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Παρά την αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα που καταγράφηκε στις διεθνείς αγορές το 2025, οι εξωτερικοί παράγοντες που στηρίζουν τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας περιλαμβάνουν σταθερούς, αν και υποτονικούς, ρυθμούς μεγέθυνσης στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων, καθώς και τις ισχυρές επιδόσεις των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, οι οποίες υποδηλώνουν ανθεκτικότητα των παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών.

Πληθωρισμός: ήπια άνοδος με καθοδική αναθεώρηση

Ο πληθωρισμός, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, προβλέπεται να αυξηθεί από 0,1% το 2025 σε 0,8% το 2026 και σε 1,4% το 2027. Η πρόβλεψη για το 2026 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το τεύχος Οκτωβρίου.

Η αναθεώρηση αυτή αποδίδεται στον χαμηλότερο του αναμενόμενου πληθωρισμό κατά το 2025 και στις περαιτέρω μειώσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, οι πληθωριστικές προοπτικές επηρεάζονται από την αποκλιμάκωση των παγκόσμιων τιμών τροφίμων και την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, εξελίξεις που περιορίζουν τις εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών επισημαίνει ότι οι προβλέψεις συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους, τόσο για χαμηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης όσο και για υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο. Οι βασικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον, και ειδικότερα από το ενδεχόμενο βραδύτερης οικονομικής μεγέθυνσης στις χώρες-εμπορικούς εταίρους της Κύπρου.

Αντίστοιχα, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό συνδέονται με ενδεχόμενες ανατροπές στις διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων, καθώς και με τη γενικότερη γεωοικονομική αστάθεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές και τις προσδοκίες στην κυπριακή οικονομία.