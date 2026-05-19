Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις που οργανώνει από την Κυριακή ο Δήμος Πάφου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού και διατηρώντας άσβεστη τη συλλογική ιστορική μνήμη.

Στις 6.30 μ.μ., θα γίνει συγκέντρωση στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου και πορεία προς το Πάρκο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη, όπου στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αφή κεριών στο Μνημείο Γενοκτονίας.

Στις 7.30 μ.μ., στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίνα Γκαρακλίδου, Νικόλας Κεσίδης και Ευκλείδης Αμβροσιάδης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Princeton (Η.Π.Α.) Νίκος Μιχαηλίδης, με θέμα: «Η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος. Από τη Γενοκτονία στην Αναγέννηση».

Θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το Δάκρυ της Μνήμης», με τη συμμετοχή του ηθοποιού Τάκη Βαμβακίδη, του τραγουδιστή Παναγιώτη Θεοδωρίδη, του λυράρη και συγγραφέα Δημήτρη Πιπερίδη, της Ειρήνης Σαχταρίδου στο αγγείο και τη φλογέρα, καθώς και του Πολιτισμικού Λαογραφικού Εργαστηρίου Κονιών.

Στο μεταξύ, εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη Γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιείται σήμερα και στο ΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πάφου. Η εκδήλωση, με τίτλο: «Ο Πόντος ζει», πραγματοποιείται στις 11.00μμ, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και την στηρίζει ο Δήμος Πάφου.