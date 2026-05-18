Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, είχε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο ο Υπαστυνόμος, Ανδρονικός Τσαππής, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως υπεύθυνος της Τροχαίας Πάφου.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας της Τροχαίας Πάφου, Χρίστος Λιασίδης, καθώς επίσης λειτουργοί της δημοτικής αρχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και Αστυνομίας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την οδική ασφάλεια εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών.