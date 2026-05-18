Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται η 35χρονη Βρετανίδα μητέρα μετά την αρπαγή του παιδιού της από τον 26χρονο Τούρκο πατέρα. Η μητέρα ενημερώθηκε ότι το παιδί έχει ανευρεθεί και βρίσκεται στα χέρια της λεγόμενης Κοινωνικής Ευημερίας των κατεχομένων μετά από σχεδόν δύο μέρες ερευνών για ανεύρεση του παιδιού το οποίο ενδεχομένως να μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία για να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός του. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΕ Λεμεσού πέρασε χειροπέδες σε 53χρονο Τουρκοκύπριο, φερόμενο συνεργό του Τούρκου πατέρα, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη, ο 26χρονος πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο «δικαστήριο» της κατεχόμενης Αμμοχώστου, το οποίο αποφάσισε την κράτησή του για περίοδο τριών ημερών.

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός πως η σύλληψή του συνδέεται με τις έρευνες για την απαγωγή ανηλίκου, το «δικαστήριο» επικεντρώθηκε κυρίως στις κατηγορίες για παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» και παράνομη είσοδο και έξοδο από τα κατεχόμενα.

Μιλώντας στο philenews, ο δικηγόρος της 35χρονης μητέρας, Ιωάννης Μιχαλάκη, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία ούτε με τον ίδιο ούτε με τη μητέρα από τις αρχές των κατεχομένων. Όπως είπε, η 35χρονη είναι ψυχολογικά καταβεβλημένη, σημειώνοντας ότι η ίδια έδωσε και επιπρόσθετες πληροφορίες στην Αστυνομία, οι οποίες αφορούν ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων στην απαγωγή και αναμένεται να διερευνηθούν από τις Αρχές. Συγκεκριμένα, η μητέρα έδωσε πληροφορίες για συγκεκριμένη Τουρκοκύπρια γυναίκα, η οποία εργάζεται στις ελεύθερες περιοχές και, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ενδέχεται να είναι το πρόσωπο που τους μετέφερε.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο πατέρας γνώριζε που διέμενε η μητέρα με το παιδί της, γεγονός που ενδεχομένως να σημαίνει ότι την παρακολουθούσε ή ακόμη ότι είχε βάλει άλλα πρόσωπα να το πράξουν. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να είχε αφιχθεί στις ελεύθερες περιοχές από το προηγούμενο βράδυ της απαγωγής.

Να σημειωθεί ότι είναι αδύνατο για την Αγγλίδα μητέρα να μεταβεί στις κατεχόμενες περιοχές για να δώσει σχετική κατάθεση και σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη αναμένεται κατά πόσο θα διευθετηθεί ενδεχομένως συνάντηση για να δοθούν επιπλέον πληροφορίες στην γραμμή κατάπαυσης του πυρός χωρίς να κινδυνεύει η ασφάλεια της μητέρας.

Ο κ. Ιωάννης Μιχαλάκη επεσήμανε ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Τούρκος εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές, διέπραξε ποινικά αδικήματα και επέστρεψε στα κατεχόμενα. Όπως ανέφερε, σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με πολιτική σιωπή ή θεσμική αδράνεια. Παράλληλα, τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλουν να συνεχίσουν με αποφασιστικότητα όλες τις διπλωματικές ενέργειες για την επιστροφή του παιδιού και την απόδοση δικαιοσύνης. Όπως σημείωσε, η υπόθεση απαγωγής του ανήλικου αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπογράμμισε ότι το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδεικνύει αδυναμίες στον έλεγχο της γραμμής αντιπαράταξης, ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και πρόληψης του εγκλήματος, κενά στον έγκαιρο εντοπισμό και την αναχαίτιση καταζητούμενων προσώπων, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας πολιτών και ανηλίκων.

«Το ερώτημα που τίθεται είναι πολύ σοβαρό. Δεν γίνεται πρόσωπο που διαπράττει σοβαρά ποινικά αδικήματα ή ένα σοβαρό έγκλημα, όπως για παράδειγμα φόνο, να μπορεί με τόση ευκολία να διαφεύγει. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις; Υπάρχει σοβαρότατο κενό ασφάλειας και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποτραπούν παρόμοιες περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη, το παιδί βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό την προστασία των κατοχικών αρχών. «Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την Υπάτη Αρμοστεία όσο και με το ΤΑΕ Λεμεσού και δρομολογούνται συνεχώς διαδικασίες. Η μητέρα ελπίζει να έχει όσο το δυνατόν συντομότερα το παιδάκι της πίσω στην αγκαλιά της», κατέληξε.

Iωάννα Μάντζιηπα