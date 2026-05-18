Τα ευρήματα των επιτόπιων ελέγχων σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν δεκάδες ένοικοι στη Λάρνακα έθεσαν σε συναγερμό τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), αφού εντοπίστηκαν κτήρια που κινδυνεύουν με κατάρρευση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από τον ΕΟΑΛ, μία πολυκατοικία στην περιοχή Φανερωμένης και μία στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας διαπιστώθηκε πως είναι πολύ επικίνδυνες και ο Οργανισμός θα προχωρήσει, πιθανότητα την Τετάρτη, με διατάγματα εκκένωσης δίδοντας τρεις μέρες στους ενοίκους να εγκαταλείψουν τα κτήρια. Πρόκειται για πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν δεκάδες άτομα και αυτή τη στιγμή γίνεται καταγραφή τους προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο αριθμός όσων θα επηρεαστούν.

Το πιο ανησυχητικό είναι πως άλλα 14 κτήρια στη Λάρνακα, με αρκετές εκατοντάδες ενοίκους, κρίθηκαν εκ πρώτης όψεως επικίνδυνα και ο ΕΟΑΛ θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε επιπρόσθετους ελέγχους, για να διαπιστωθεί εάν πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου για τα ετοιμόρροπα κτήρια. «Δυνητικά ετοιμόρροπες οικοδομές είναι πέραν των 900 σε ολόκληρη την επαρχία, ενώ αρχικά είχαν μεταφερθεί από τις αρμόδιες Αρχές στον ΕΟΑΛ 563. Σήμερα εξετάζοντας τους φακέλους που παραλάβαμε, διαπιστώσαμε πως είναι πολύ περισσότερες. Έγινε ο πρώτος έλεγχος και η ταξινόμησή τους με βάση την επικινδυνότητα. Ήδη αναθέσαμε αρκετές περιπτώσεις σε ιδιώτες για να γίνει η πρώτη έκθεση. Τα πρώτα αποτελέσματα που εξετάστηκαν από εξωτερικούς μελετητές, αλλά και από ομάδα λειτουργών μας δείχνουν πως έχουμε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, όπου πρέπει να προχωρήσουμε με διατάγματα εκκένωσης. Μάλλον την Τετάρτη θα σταλούν επιστολές στους ενοίκους πως πρέπει να τα εκκενώσουν σε διάστημα τριών ημερών. Υπάρχουν άλλα 14 κτήρια, τα οποία για να είμαστε 100% βέβαιοι θα γίνουν κι άλλοι έλεγχοι, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν σε λίγες ημέρες».

Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη κατά την οποία θα ενημερωθεί και ο δήμαρχος Λάρνακας, ενώ θα είναι έτοιμα και τα στοιχεία για τους ενοίκους στις δύο πολυκατοικίας. «Θα κάνουμε επιστολές στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και στον υπουργό Εσωτερικών για να ενημερώσουμε για την κατάσταση και να ζητήσουμε αν μπορούν, με βάση τις δυνατότητές τους, να γίνουν κάποιες διευθετήσεις για τους ενοίκους. «Θα δημιουργηθεί πρόβλημα, όμως, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω από όλα», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, προσθέτοντας πως τις επόμενες ημέρες θα εκκενωθούν άλλες 4 πολυκατοικίες στη Λάρνακα που εντάσσονται στο Σχέδιο ΚτΙΖΩ. «Εκείνες οι περιπτώσεις θα τύχουν χειρισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών», διευκρίνισε.

Εν τω μεταξύ, η κρισιμότητα της κατάστασης με τις επικίνδυνες οικοδομές στην επαρχία Λάρνακας, θα επηρεάσει και την έκδοση αδειών, αφού ο ΕΟΑΛ ανακοίνωσε πως έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση και εντατικοποίηση των ενεργειών του αρμόδιου Τμήματος Επικίνδυνων Οικοδομών. «Η σοβαρότητα και η επικινδυνότητα των περιπτώσεων που εξετάζονται, καθώς και η ανάγκη για άμεσες επιτόπιες επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις και λήψη μέτρων προστασίας, απαιτούν τη διάθεση σημαντικών ανθρώπινων και τεχνικών πόρων προς διαχείριση των συγκεκριμένων υποθέσεων», αναφέρει ο ΕΟΑΛ, σημειώνοντας πως «ενδέχεται να παρουσιαστούν προσωρινά καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων και στην έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, καθώς προσωπικό του Πολεοδομικού και Οικοδομικού Τομέα έχει αποσπαστεί για σύντομο διάστημα στον Τομέα των Επικίνδυνων Οικοδομών».

«Η διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών», σημειώνει ο Οργανισμός, που απολογείται για την όποια ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί στο κοινό. «Με την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών αποτύπωσης, αξιολόγησης και διαχείρισης των επικίνδυνων οικοδομών, το προσωπικό του Οργανισμού θα εργαστεί με εντατικούς ρυθμούς για την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων και την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής διεκπεραίωσης των διαδικασιών έκδοσης αδειών και εξυπηρέτησης του κοινού», σημειώνει ο ΕΟΑΛ.

