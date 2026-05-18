Η ροή των τουριστικών κρατήσεων στην Κύπρο έχει βελτιωθεί, αλλά δεν επαρκεί για να καλύψει το κενό που προέκυψε από τις ακυρώσεις και την απώλεια του διμήνου Μαρτίου–Απριλίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης.

Όπως τόνισε, υπάρχει ανάγκη για «επιθετική στρατηγική στις αγορές», με συνδυασμό μέσων όπως online πλατφόρμες, φιλοξενία ταξιδιωτικών πρακτόρων, δημοσιογράφων και influencers. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα που έχει επηρεάσει την Κύπρο, λόγω εγγύτητας στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, χωρίς όμως πανικό.

Ο κ. Αγγελίδης χαρακτήρισε τη χρονιά ως προκλητική και επισήμανε ότι Μάρτιος και Απρίλιος χάθηκαν, ενώ ο Μάιος κινείται χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Τόνισε ότι το υπόλοιπο της σεζόν πρέπει να αξιοποιηθεί για να μην χαθεί και αυτή.

Ο ΓΔ του ΠΑΣΥΞΕ σημείωσε ότι η πληρότητα για το καλοκαίρι κινείται φέτος μεταξύ 40% και 60%, έναντι 80–85% τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη μεγάλων κοινών καμπανιών με τους οργανωτές ταξιδιών και τις αεροπορικές εταιρείες, από τώρα έως το καλοκαίρι του 2027, προκειμένου να δοθεί αίσθηση σιγουριάς στους συνεργάτες και να ενισχυθούν οι κρατήσεις.

Αναφερόμενος στο προσωπικό, ο κ. Αγγελίδης επεσήμανε τη σημασία των εποχικών εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ξενοδοχείων. Όπως είπε, γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί η ισορροπία και να επαναφέρονται οι έμπειροι ντόπιοι εργαζόμενοι, περιορίζοντας την ανάγκη πρόσληψης ξένου προσωπικού.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Κύπρος θα πρέπει να ανταγωνιστεί μεγάλους προορισμούς, όπως Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα και Τυνησία, οι οποίοι διαθέτουν περισσότερες κλίνες και φθηνότερο κόστος, ενώ τα εισιτήρια προς Κύπρο είναι περιορισμένα σε καθημερινές πτήσεις από βασικές αγορές όπως Σουηδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΥΠΕ