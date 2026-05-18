Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 120,67 μονάδες (βάση 2021=100), καταγράφοντας άνοδο 1,38% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ανά κατηγορία προϊόντων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,29%), στα μεταλλικά προϊόντα (1,81%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,76%), στα ορυκτά (1,59%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,06%).

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,64%, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 σημειώθηκε άνοδος 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η τάση αυτή δείχνει τη σταδιακή αύξηση του κόστους κατασκευής, επηρεάζοντας τις επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο και τις τιμές των έργων υποδομής.