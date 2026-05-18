Η μείωση της ποσόστωσης αιγοπρόβειου γάλακτος στο 15% θεωρείται κρίσιμη για την προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ σε μια περίοδο που η κυπριακή κτηνοτροφία πλήττεται από τον αφθώδη πυρετό. Η ρύθμιση διασφαλίζει την ομαλή παραγωγή και διάθεση του εθνικού προϊόντος, αποτρέποντας ελλείψεις στην αγορά.

Η απόφαση δεν αφορά μόνο το ίδιο το χαλλούμι, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής. Προστατεύει την πρωτογενή παραγωγή, χιλιάδες θέσεις εργασίας και την εγχώρια οικονομία, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία της Κύπρου στις διεθνείς αγορές. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε αντικειμενικά δεδομένα και πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες, όχι σε αυθαίρετες επιλογές.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ελλείψεις δεν πλήττουν μόνο την εγχώρια αγορά, αλλά δημιουργούν κενά που μπορεί να εκμεταλλευτούν ξένοι παραγωγοί, προωθώντας υποκατάστατα προϊόντα τύπου «τυριά σχάρας». Για αυτόν τον λόγο, η προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου αναγνωρίζει τις συνεχείς προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας και της Επιτροπής Παρακολούθησης Χαλλουμιού ΠΟΠ, ενώ δηλώνει τη δέσμευσή του για αγορά όλου του διαθέσιμου γάλακτος, στηρίζοντας έμπρακτα την κυπριακή κτηνοτροφία.

Η βιωσιμότητα του χαλλουμιού ΠΟΠ απαιτεί συνεργασία, ρεαλισμό και αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα. Το λογισμικό καταμέτρησης αιγοπρόβειου γάλακτος, σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2024, εξασφαλίζει διαφάνεια και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για την έκδοση διαταγμάτων ποσόστωσης.

Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παραγωγή, η εμπορική συνέχεια στις διεθνείς αγορές, οι χιλιάδες θέσεις εργασίας στον κλάδο και οι εξαγωγές αξίας 350 εκατ. ευρώ. Η προστασία του χαλλουμιού ΠΟΠ δεν είναι επιλογή αλλά ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων απέναντι στην παράδοση και την κυπριακή οικονομία.