Ζωντανός εντοπίστηκε ηλικιωμένος πιλότος περισσότερες από 24 ώρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους του σε πυκνό δάσος στη βόρεια Βραζιλία.

Ο 72χρονος Άλτεβιρ Έντσον θεωρούνταν νεκρός μετά την πτώση του μικρού αεροπλάνου του σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μπελέμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μονοκινητήριο αεροσκάφος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα όταν γύπας προσέκρουσε στην έλικα του κινητήρα.

Η σύγκρουση με το μεγάλο πτηνό προκάλεσε απώλεια ύψους, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει στο έδαφος. Όταν οι Αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια, ο πιλότος δεν βρισκόταν στο σημείο.

Οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο η πυκνή βλάστηση του τροπικού δάσους δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση. Εκτιμάται ότι ο 72χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο της συντριβής για να αναζητήσει βοήθεια, αλλά αποπροσανατολίστηκε και χάθηκε μέσα στη ζούγκλα.

Τελικά, εντοπίστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων από το σημείο της πτώσης, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drone. Βίντεο από τη διάσωση δείχνει διασώστες να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τον λαιμό τους, προκειμένου να μεταφέρουν τον Άλτεβιρ σε ασφαλές σημείο. Διασώστης δήλωσε ότι ο πιλότος ήταν αποπροσανατολισμένος, έφερε πολλαπλές εκδορές και είχε περιορισμένη κινητικότητα. Ο 72χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Βίντεο από τη διάσωση του πιλότου

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για έμπειρο πιλότο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κοντά στα συντρίμμια βρέθηκαν ένα ρολόι, γυαλιά και ρούχα, ενώ το παράθυρο του αεροσκάφους ήταν σπασμένο και υπήρχαν ίχνη αίματος στο σημείο. Η πολεμική αεροπορία της Βραζιλίας διερευνά τα αίτια της συντριβής.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από άλλο αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία, όταν αεροσκάφος προσέκρουσε σε χαμηλό κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε.

