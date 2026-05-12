Ισχυρή έκρηξη, που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου, σκόρπισε τον τρόμο στη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες της περιοχής, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.
Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.
Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.