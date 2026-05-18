Νέο διάταγμα (Certiorari) ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός λίγες μέρες προτού συνέλθει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία από σήμερα εξετάζει τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ο κ. Τυχικός δεν αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου και αναπτύσσει του λόγους, τους οποίους η Εκκλησία αμφισβητεί υποστηρίζοντας ότι τα δικαστήρια της πολιτείας δεν εμπλέκονται στα της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα επικαλείται γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα καθώς και προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου.

Πιο αναλυτικά, με το διάταγμα το οποίο καταχώρησε ο κ. Τυχικός στις 7 Μάϊου, ζητά από το Ανώτατο να εκδώσει προνομιακό διάταγμα το οποίο να προνοεί ακύρωση της απόφασης της απόφασης η οποία ελήφθη στις 8.1.2026 με την οποίαν του επεβλήθη η ποινή της αργίας. Στο σκεπτικό του αιτήματος αναφέρεται, ανάμεσα σε άλλα, πως η απόφαση ελήφθη από αναρμόδιο όργανο ή και καθ’ υπέρβαση διαδικασίας. Προτάσσεται επίσης η θέση ότι η Ιερά Σύνοδος, η οποία έλαβε τη σχετική απόφαση, δεν είχε συγκροτηθεί δεόντως ή και νομοτύπως ως δικαστήριο ενώ διατυπώνεται και ισχυρισμός για νομική πλάνη ή κατά παράβαση καθήκοντος της Ιεράς Συνόδου.

Περαιτέρω, στη περίπου 400 σελίδων αίτηση του κ. Τυχικού, εκφράζεται ο ισχυρισμός ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα της δίκαιης δίκης, του δικαιώματος ακρόασης, του δικαιώματος υπεράσπισης και του τεκμηρίου της αθωότητας του αιτητή αλλά και των θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων του.

Εξάλλου, εγείρει θέμα παράβασης της αρχής της αμεροληψίας κατά παράβαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης, περιλαμβανομένων και άρθρων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Τυχικός ζητά επίσης δήλωση του Ανωτάτου, ότι κατά τη δίκη του (από την Ιερά Σύνοδο) προέκυψε ουσιώδης παραβίαση της διαδικασίας από πλευράς του Αρχιεπισκόπου) ως προέδρου του Σώματος) και κατά συνέπεια ζητά επανάληψη της διαδικασίας.

Ο εν αργία Μητροπολίτης ζητά επίσης τα πρακτικά της συνεδρίας (8.1.2026) ώστε να υπερασπιστεί τον εαυτόν του.

Η Εκκλησία ετοιμάζεται να καταθέσει ενώπιον του Ανωτάτου τις θέσεις της θεωρώντας πως δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί ο κ. Τυχικός. Εκκλησιαστικοί κύκλοι σημειώνουν πως το Δικαστήριο ξεκαθάρισε τη θέση του για μη εμπλοκή στα της Εκκλησίας της Κύπρου σχετικά πρόσφατα όταν είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη μοναχοί της Μονής Οσίου Αββακούμ.

Το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι αυτοκέφαλη και ότι δεν είναι οργανισμός του Δημοσίου για να κρίνονται οι εσωτερικές της αποφάσεις.

Η Εκκλησία θεωρεί ότι όλη εσωτερική λειτουργία της προστατεύεται και από το ίδιο το Σύνταγμα.