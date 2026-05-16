Δεκάδες υποστηρικτές του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού βρέθηκαν το Σάββατο στη Λευκωσία για εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Αρχιεπισκοπή.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό ζητώντας τη μη αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της εκκλησίας, ενόψει και της Ιεράς Συνόδου, καθώς και την επανένταξη του Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού στον θρόνο της Πάφου.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι:

• Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου

• Διατήρηση ως έχει του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου

• Επανένταξη του Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού στον θρόνο της Πάφου

Με το σύνθημα «Πίστη, ελπίδα και δικαιοσύνη, ο Τυχικός στην Πάφο θα μείνει!», οι διοργανωτές στέλνουν το εξής μήνυμα:

«Κάτω τα χέρια από τον Καταστατικό Χάρτη: Η Ορθοδοξία δεν αλλάζει, ο λαός δεν παραμερίζεται!».

Υπενθυμίζεται ότι, υποστηριχτές του, σχολιάζοντας σχετικό δημοσίευμα του «Φ», δια του οποίου συγγενής του εν αργία Μητροπολίτη διαχώρισε τη θέση της οικογένειας από ομάδες στήριξης του κ. Τυχικού, ανέφεραν τα εξής:

-Δηλώνουμε με καμάρι ότι στηρίζουμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη μας κ. Τυχικό. Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να λάβουμε την άδεια κάποιου για να στηρίξουμε τον αδικούμενο Δεσπότη μας.

-Ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι εκπροσωπούμε τον κ. Τυχικό ή ότι καθοδηγούμαστε από αυτόν. Εκπροσωπούμε τον εαυτό μας και μόνο. Όλες μας οι ενέργειες, τα κείμενα, οι διαμαρτυρίες και οι αφίσες απηχούν την προσωπική μας αγανάκτηση για τον σκανδαλισμό που προκάλεσε στο πλήρωμα της Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

-Ο αγώνας μας γίνεται για αποκατάσταση του Μητροπολίτη μας αλλά πάνω απ’ όλα για την Εκκλησία της Κύπρου ως σύνολο, η οποία περνά τη μεγαλύτερη θεσμική, εκκλησιαστική, δογματική και ηθική κρίση.

Γίνεται επίσης λόγος για «αντιορθόδοξα, αντικανονικά και ανήθικα» που ζητούνται από τον Αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο να υπογράψει ο κ. Τυχικός.