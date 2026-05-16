Δύτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού τεσσάρων Ιταλών αυτοδυτών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο, σε μία από τις χειρότερες τραγωδίες κατάδυσης που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Ο λοχίας Μοχάμεντ Μάχντι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στο BBC το Σάββατο.

Οι πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν να εξερευνήσουν σπήλαια σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχει ανασυρθεί μόνο μία σορός, από σπήλαιο σε βάθος περίπου 60 μέτρων.

Το περιστατικό θεωρείται το χειρότερο μεμονωμένο δυστύχημα κατάδυσης στην ιστορία του μικρού νησιωτικού κράτους του Ινδικού Ωκεανού, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό χάρη στην αλυσίδα κοραλλιογενών νησιών του.

Ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, μετέβη το Σάββατο στην ατόλη Βάαβου για να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις έρευνας.

«Οκτώ δύτες διάσωσης μπήκαν σήμερα στο νερό. Όταν αναδύθηκαν, διαπίστωσαν ότι ο κ. Μάχντι δεν είχε βγει στην επιφάνεια», δήλωσε στο BBC ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ.

Οι υπόλοιποι δύτες επέστρεψαν αμέσως στο νερό και διαπίστωσαν ότι ο Μάχντι είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ο στρατός των Μαλδίβων χαρακτήρισε την επιχείρηση εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τέσσερις από τους Ιταλούς δύτες ήταν μέλη ομάδας του Πανεπιστημίου της Γένοβας, μεταξύ των οποίων η καθηγήτρια Οικολογίας Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η κόρη της και δύο ερευνητές. Ο πέμπτος ήταν υπεύθυνος λειτουργίας σκάφους και εκπαιδευτής καταδύσεων.

Οι πέντε μπήκαν στο νερό στην ατόλη Βάαβου το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, και δηλώθηκαν αγνοούμενοι όταν δεν επέστρεψαν στην επιφάνεια αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μαλέ, επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για επιβατικά σκάφη και αλιείς.

Ο Σαρίφ δήλωσε ότι οι ερασιτέχνες αυτοδύτες επιτρέπεται να καταδύονται μόνο σε βάθος 30 μέτρων και παραμένει άγνωστο γιατί οι Ιταλοί εισήλθαν σε σπήλαιο που βρίσκεται 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε νωρίτερα ότι άλλοι 20 Ιταλοί υπήκοοι που επέβαιναν στο γιοτ Duke of York, από το οποίο ξεκίνησαν οι πέντε δύτες, είναι ασφαλείς και λαμβάνουν βοήθεια από την ιταλική πρεσβεία στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

