Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών απέναντι στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σε περίπτωση που διεξαχθεί εσωκομματική αναμέτρηση, λίγες ημέρες αφότου παραιτήθηκε ζητώντας από τον Στάρμερ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του.

«Χρειαζόμαστε μια πραγματική κούρσα διαδοχής με τους καλύτερους υποψηφίους στο πεδίο και εγώ θα είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Στρίτινγκ σε συνέδριο της ομάδας υποστηρικτών των Εργατικών Progress.

Δεν διευκρίνισε αν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών για να είναι υποψήφιος.

«Έχω στήριξη μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια επιλογή», δήλωσε ο Στρίτινγκ.

Όπως είπε, το κόμμα θα μπορούσε να είχε «επισπεύσει μια εσωκομματική αναμέτρηση», όμως κάτι τέτοιο «χωρίς να δοθεί στον Άντι η δυνατότητα να είναι υποψήφιος» θα σήμαινε ότι ο νέος ηγέτης θα «στερούνταν νομιμοποίησης», γεγονός που τελικά θα «παρέτεινε την αστάθεια και την αβεβαιότητα».

Ο Στρίτινγκ πρόσθεσε ότι όποιος θεωρεί πως είναι «αρκετά ικανός» για «την κορυφαία θέση», θα πρέπει να είναι «έτοιμος» να δοκιμάσει τις ιδέες του απέναντι στους αντιπάλους του.

«Ορισμένοι πιστοί στις αξίες τους και γενναίοι υπουργοί παραιτήθηκαν αυτή την εβδομάδα από την κυβέρνηση, επειδή τα ιδιωτικά μηνύματα που μεταφέρονται στον πρωθυπουργό σχετικά με την απώλεια εμπιστοσύνης δεν εισακούγονται», δήλωσε ο Στρίτινγκ.

«Δεν με στηρίζουν όλοι, αλλά τους τιμώ όλους», πρόσθεσε.

Ο Στρίτινγκ είπε ακόμη ότι αυτή την εβδομάδα είχε «μία ακόμη επιλογή»: είτε να «αποσύρει περισσότερους υπουργούς από την κυβέρνηση και να προκαλέσει μεγαλύτερη αναταραχή», είτε να «το κάνει με τον σωστό τρόπο», ζητώντας από τον πρωθυπουργό να «ορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα διαδοχής».

Όπως ανέφερε, αυτό θα «έδινε στους υπουργούς του την ελευθερία να προτείνουν όποιον επιθυμούν για ηγέτη του κόμματός μας και πρωθυπουργό της χώρας».

Και κατέληξε: «Αυτό πιστεύω ότι πρέπει ακόμη να κάνει».

Πηγή: skai.gr