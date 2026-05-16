Το τοπικό ντέρμπι με τον Άρη πήρε ο Απόλλων, ο οποίος στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των πλέι οφ, ως τυπικά γηπεδούχος, κέρδισε στο «Στάδιο Αλφαμέγα» με 3-2. Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν στο πρώτο μέρος οι Γιούσεφ (14’, 33’) και Εσκρίτσε (45+2’), ενώ για τους πράσινους μείωσαν στην επανάληψη οι Εφαγκέ (65’) και Κακουλλής (73’).

Δύο διαφορετικά ημίχρονα είχε το ματς. Στο πρώτο μέρος οι κυανόλευκοι ήταν σαφώς καλύτεροι, πετυχαίνοντας τρία τέρματα, ωστόσο στην επανάληψη κυριάρχησαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι, οι οποίοι σκόραραν δις.

Αν και το παιχνίδι δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Απόλλων έφτασε στους 67 βαθμούς για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση, ενώ ο Άρης παρέμεινε στην έκτη θέση του πρώτου γκρουπ με 51 βαθμούς.

