Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ενθαρρύνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εμπλακούν πιο ενεργά στον πόλεμο με το Ιράν και να καταλάβουν ένα από τα νησιά της Τεχεράνης στον Κόλπο, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph.

Πρόσωπα από τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να πρότειναν στα ΗΑΕ να καταλάβουν το νησί Λαβάν, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχε δεχθεί μυστικά στρατιωτικά πλήγματα από τα Εμιράτα στις αρχές Απριλίου, δήλωσε στην Telegraph πρώην ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πηγαίνετε να τα πάρετε!», φέρεται να είπε ο αξιωματούχος. «Θα υπάρχουν μπότες των ΗΑΕ στο έδαφος αντί για αμερικανικές».

Η νέες πληροφορίες έρχονται εν μέσω αποκαλύψεων για την αυξανόμενη εμπλοκή των ΗΑΕ στη σύγκρουση που διαρκεί εδώ και 11 εβδομάδες και για την ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πόλεμος και οι σφοδροί βομβαρδισμοί του Ιράν κατά του κράτους του Κόλπου επιταχύνουν μια δραματική αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή, με τη διαμόρφωση αντίπαλων γεωπολιτικών αξόνων.

Τα Εμιράτα έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών αντιποίνων από τότε που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η αντιμετώπιση των ιρανικών επιθέσεων αποτέλεσε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μια καθοριστική στιγμή, αναγκάζοντας το βασίλειο να επανεξετάσει την άμυνά του, αλλά και τις συμμαχίες και τη θέση του στον κόσμο.

Αποτέλεσμα ήταν τα ΗΑΕ να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, την ώρα που οι σχέσεις τους με γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, δοκιμάζονται. Αντί ο πόλεμος να φέρει πιο τις δύο χώρες του Κόλπου, φαίνεται πως βάθυνε το χάσμα μεταξύ τους.

Στις αρχές Μαΐου, τα ΗΑΕ αποφάσισαν επίσης να αποχωρήσουν από τον OPEC, τον οργανισμό πετρελαιοπαραγωγών χωρών όπου ηγείται η Σαουδική Αραβία.

«Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο περισσότερο χρόνο έχουν για να αναλογιστούν τη θέση τους στον κόσμο, τη θέση τους στον Κόλπο, ποιος είναι φίλος και ποιος όχι», δήλωσε στους New York Times η Μπάρμπαρα Λιφ, πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στα ΗΑΕ.

«Βλέπουν πλέον τα πράγματα με πολύ σκληρούς όρους: φίλος ή εχθρός».

