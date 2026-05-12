Ρήξη επήλθε μεταξύ ομάδων πολιτών οι οποίοι δηλώνουν ότι εκπροσωπούν τον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό και της οικογένειάς του, η οποία θεωρεί πως κάποιοι ενεργούν έχοντας δική τους ατζέντα. Μάλιστα, οι διαφωνίες έφτασαν σε τέτοιο σημείο, ώστε η οικογένεια προχώρησε σε καταγγελίες στην Αστυνομία.

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε στον «Φ» μέλος της οικογένειας του εν αργία Μητροπολίτη, διευκρινίζοντας, πως η καταγγελία δεν αφορά άτομα αλλά ομάδες οι οποίες με αναρτήσεις τους δηλώνουν ότι στηρίζουν τον κ. Τυχικό. Όπως εξήγησε το ίδιο πρόσωπο από το περιβάλλον του κ. Τυχικού, οι καταγγελίες δεν αφορούν άτομα επειδή η οικογένεια δεν γνωρίζει ποιοι εκπροσωπούν τις υπό αναφορά ομάδες.

Το ίδιο μέλος της οικογένειας Τυχικού ξεκαθάρισε πως η μόνη ομάδα που υπάρχει και εκπροσωπεί τον κ. Τυχικό είναι η «Ομάδα Φίλοι Μητροπολίτη Τυχικού» (τυγχάνει διαχείρισης από μέλη της οικογένειάς του) και ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν αναγνωρίζεται από την οικογένεια του εν αργία Μητροπολίτη. Αν δημιουργήθηκαν άλλες ομάδες οι οποίες δηλώνουν ότι εκπροσωπούν τον Μητροπολίτη δεν ευθυνόμαστε εμείς, είπε.

Σχολιάζοντας ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία έκαναν υποστηριχτές του, το συγγενικό του πρόσωπο διευκρίνισε, πως πριν επικοινωνήσει μαζί μας είχε μιλήσει με τον κ. Τυχικό, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως ο ίδιος ουδεμία σχέση έχει με την ανάρτηση και όσους κρύβονται πίσω από αυτήν.

Περαιτέρω ανέφερε, ότι φόρτωσαν στην οικογένεια και στον ίδιο τον Τυχικό και την εκδήλωση υποστήριξής του που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο και στην οποία, όπως είπε, ούτε η οικογένεια είχε εμπλοκή ούτε και ο ίδιος ο Τυχικός.

Όπως είπε, επειδή ο ίδιος ο Τυχικός δεν μιλά, κάποιοι μιλούν αυτόβουλα εκ μέρους του αλλά εν αγνοία του.

Ερωτηθείς, «γιατί είτε ο ίδιος ο Τυχικός είτε η οικογένειά του δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία να ξεκαθαρίσουν εδώ και καιρό την όλη κατάσταση», ανέφερε ότι ο Τυχικός προτιμά να προσεύχεται παρά να μιλά ή να σχολιάζει αναρτήσεις ομάδων κ.ο.κ.

Της επικοινωνίας του συγγενούς του κ. Τυχικού είχε προηγηθεί ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την επικεφαλίδα «Παγκύπρια Διαμαρτυρία», με την οποία υποστηριχτές του εξήγγελλαν ότι θα κατέλθουν στη Λευκωσία το Σάββατο 16 Μαΐου με σκοπό να διεκδικήσουν:

-Άμεση παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου

-Διατήρηση και μη αλλαγή του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου

-Επανένταξη του κ. Τυχικού στον θρόνο της Πάφου.

Αργότερα η ανάρτηση διαφοροποιήθηκε και φέρει την επικεφαλίδα «Παγκύπρια Ειρηνική Διαμαρτυρία» ενώ η απαίτηση για «άμεση παραίτηση του Αρχιεπισκόπου» διαφοροποιήθηκε στην απαίτηση για «παραίτηση του Αρχιεπισκόπου».

Εκτιμάται, πως ορισμένες από τις κινήσεις που έγιναν στο όνομα του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού, διαδραμάτισαν αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, κάτι το οποίο αναγνωρίζει και η οικογένειά του.