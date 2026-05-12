Εντοπίστηκαν ενδείξεις στο κάτω μέρος του ενός ποδιού, πιθανόν από δάγκωμα οχιάς σύμφωνα με τη διενέργεια της νεκροτομής επί της σορού του 78χρονου Αχιλλέα Μιχαήλ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου, κοντά στο Πραιτώρι.

Η νεκροτομή επί της σορού του 78χρονου ολοκληρώθηκε, ενώ λήφθηκαν δείγματα για να σταλούν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο 78χρονος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί από τη Λευκωσία στο Πραιτώρι της επαρχίας Πάφου για να μαζέψει καππάρι. Μέλη της οικογένειάς του προσπάθησαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί του αλλά δεν απαντούσε στις κλήσεις. Ακολούθως προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Οι Αρχές είχαν εντοπίσει όχημα που ανήκε σε ηλικιωμένο πρόσωπο και από την Κυριακή διεξάγονταν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του, τόσο από πεζές δυνάμεις όσο και με τη χρήση drones με θερμικές κάμερες, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, με τη συμμετοχή ελικοπτέρου και ανιχνευτικών σκύλων, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τη σορό σε ανοιχτό χώρο, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.