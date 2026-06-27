«Ιστορικό επίτευγμα» χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία με τον Λίβανο, λέγοντας ότι αποτελεί «σοβαρό πλήγμα» για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ και ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί «σοβαρό πλήγμα» για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, ενώ ισχυρίστηκε ότι επιβεβαιώνει τη διατήρηση μιας ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, «για όσο διάστημα απαιτείται για την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Θα συνεχίσουμε να την κρατάμε έως ότου αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και οι άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε αναφερόμενος στη σημερινή ζώνη ασφαλείας, «μέχρι να πάψει να υπάρχει απειλή για το Ισραήλ από τον Λίβανο».

Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι η απόφαση προωθεί την πρόοδο προς τον τερματισμό της διμερούς σύγκρουσης και ανοίγει τον δρόμο για «μια τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

«Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στον Λίβανο»

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν επιδίωκε την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, αλλά ότι ο ίδιος αντιστάθηκε σε αυτή την πίεση. Παράλληλα, επισήμανε την έντονη κριτική που άσκησαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ στη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω αυτής της συμφωνίας το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ «ουσιαστικά στέλνουν το μήνυμα στο Ιράν: “Αυτό δεν σας αφορά. Δεν έχετε καμία αρμοδιότητα εδώ, καμία εμπλοκή και κανέναν ρόλο. Ούτε εσείς, ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση”».

«Θα αποσυρθούμε από ένα μικρό κομμάτι»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο μικρές περιοχές που κατέχει σήμερα, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη μεταβίβαση του ελέγχου των εδαφών στον στρατό του Λιβάνου.

Δείχνοντας τις περιοχές σε χάρτη, ανέφερε ότι η μία βρίσκεται εξ ολοκλήρου εκτός της ζώνης ασφαλείας, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στα όρια της ζώνης, σε σημείο όπου, όπως είπε, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν χρειάζεται πλέον να διατηρούν παρουσία.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι το Ισραήλ διατηρεί ολόκληρη τη ζώνη ασφαλείας που θεωρεί απαραίτητη για την προστασία του βόρειου τμήματος της χώρας.

iefimerida.gr