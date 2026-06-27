Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, προκηρύσσοντας πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με το Reuters η ανακοίνωση του Βούτσιτς ήρθε μετά από ενάμιση χρόνο διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, με επικεφαλής τους φοιτητές, που σάρωσαν ολόκληρη τη χώρα, μετά την κατάρρευση μιας τέντας σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια πόλη του Νόβι Σαντ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 16 άτομα.

Serbia President Vucic says to resign within weeks, one year before end of mandate https://t.co/SKGYGtvx9j https://t.co/SKGYGtvx9j June 27, 2026

«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και, στη συνέχεια, θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027.

Επιπλέον, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι θα βοηθήσει το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα να κερδίσει τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2027. Δεν διευκρίνισε πότε θα παραιτηθεί ούτε πότε θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Διαδηλωτές, η αντιπολίτευση και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι η καταστροφή στον σιδηροδρομικό σταθμό ήταν ένδειξη ευρύτερης κακοδιαχείρισης των κατασκευαστικών έργων και διαφθοράς εκ μέρους της κυβέρνησης. Ακτιβιστές από το φοιτητικό κίνημα δηλώνουν ότι επιθυμούν να αμφισβητήσουν τον Βούτσιτς και το SNS στις επικείμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.

protothema.gr