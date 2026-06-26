Στα Βαλκάνια αναμένεται από αύριο, Σάββατο 27/6/26, ότι θα φράσει το κύμα καύσωνα που ψήνει τη Δυτική Ευρώπη, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 39 βαθμούς Κελσίου από την Κυριακή σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, και το κύμα καύσωνα στην περιοχή προβλέπεται να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Στο Βελιγράδι, ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου αύριο Σάββατο, τους 38 την Κυριακή και τους 39 τη Δευτέρα και την Τρίτη – ξεπερνώντας το ρεκόρ ζέστης όλων των εποχών για τη σερβική πρωτεύουσα: των 38,7 βαθμοί Κελσίου τον Ιούνιο του 2021.

Στη Σερβία, όπου τα τρία τελευταία καλοκαίρια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ από την έναρξη των μετρήσεων το 1951, περισσότεροι από ένας στους πέντε εργαζόμενους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Klima 101, και εργάτες οικοδομών φαίνονται να δουλεύουν σε εργοτάξια κάτω από τον καυτό ήλιο σήμερα το μεσημέρι.

Παρά τον καύσωνα, χιλιάδες άνθρωποι αναμένονται στο Βελιγράδι το Σάββατο για μια υπαίθρια συγκέντρωση που διοργανώνει το κυβερνών κόμμα (SNS, δεξιό εθνικιστικό κόμμα).

Σήμερα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, κάτοικοι αναζητούσαν ήδη σκιά και νερό. «Δυσκολεύομαι να αντέξω την έντονη ζέστη. Εδώ νιώθω καλύτερα», είπε ο 60χρονος Αλεξάνταρ στο Γαλλικό Πρακτορείο, βουτώντας τα πόδια του σε ένα σιντριβάνι στο κέντρο της πόλης. Ο σκύλος του, ένα κανίς ονόματι Λούνα, έκανε πιτσιλιές δίπλα του: «Το λατρεύει!»

Λίγα μέτρα μακριά, σε κεντρικό πεζόδρομο, ένα αγόρι πουλούσε λεμονάδες σε διψασμένους περαστικούς.

Στην Πρίστινα του Κοσόβου, ο συνήθως πολύβουος κεντρικός δρόμος ήταν σχεδόν έρημος σήμερα το μεσημέρι, με τους λίγους πεζούς να επιταχύνουν το βήμα τους για να αποφύγουν να μείνουν στη ζέστη.

Η Μαϊλίντα, μια 41χρονη δημόσια υπάλληλος, έσπευσε να αγοράσει τα φάρμακά της πριν το Σαββατοκύριακο, προστατευμένη από τον ήλιο με μια ομπρέλα.

«Το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο και θέλω να εφοδιαστώ με όλα όσα χρειάζομαι, ώστε να μην χρειάζεται να βγω έξω αύριο και μεθαύριο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις ακτές της Αδριατικής, η ζέστη αντανακλάται και στη θάλασσα: σήμερα Παρασκευή, η θερμοκρασία του νερού στην Πούλα της Κροατίας ξεπέρασε τους 27 βαθμούς Κελσίου στις 8:00 το πρωί.

Το καλοκαίρι του 2025 είχε ήδη σημαδευτεί από καύσωνες στα Βαλκάνια. Το Κόσοβο βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούλιο του 2025, με θερμοκρασία 42,4 βαθμούς Κελσίου ενώ η Αλβανία επλήγη από πολλές πυρκαγιές, που έκαψαν δεκάδες χιλιάδες εκτάρια, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τις εστίες τους.

protothema.gr