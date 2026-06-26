Κατηγορίες για τη δολοφονία του 7χρονου γιου τους αντιμετωπίζουν δύο γονείς από τις ΗΠΑ, καθώς το αγοράκι τους ζύγιζε 115 κιλά και πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια λόγω της «εξαιρετικής και φρικτής αμέλειάς» τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο 40χρονος Ντάμιεν Ο’Μπράιεν και η 41χρονη σύζυγός του Τζέσικα Ο’Μπράιεν, αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για κακοποίηση και βασανιστήρια σε σχέση με τον θάνατο του Κάσπερ που δεν είχε πάει ποτέ στο σχολείο και είχε επισκεφτεί γιατρό μόνο μία φορά.

«Εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για σκληρή και ακραία ταλαιπωρία που υπέστη αυτό το παιδί λόγω της αμέλειας των γονιών του», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Genesee, Ντέιβιντ Λέιτον στο WJRT για το ζευγάρι, το οποίο έχει επίσης μια 5χρονη κόρη.

Ο Κάσπερ είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Μίσιγκαν τον Νοέμβριο του 2025 και διαπιστώθηκε πως έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια ασθένεια που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, με συντελεστικό παράγοντα την παθολογική παχυσαρκία.

Τζέσικα

Σύμφωνα με την New York Post, ο 7χρονος όταν πέθανε είχε ύψος 1,27 και ζύγιζε 115 κιλά. «Αυτό είναι παχυσαρκία. Αυτό το παιδί δεν είχε παιδίατρο, και νομίζω ότι το πήγαν στον γιατρό… μόνο μία φορά», δήλωσε ο Λέιτον στο WJRT.

Ο Ντάμιεν Ο’Μπράιεν εργαζόταν και η οικογένεια διέθετε ασφάλιση υγείας. Το πρωί που πέθανε ο Κάσπερ, τηλεφώνησαν μάλιστα στον κτηνίατρό τους για να περιθάλψουν το σκυλί τους, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο Κάσπερ είχε μια 5χρονη αδελφή. «Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν υπήρχε καν στα μάτια της κυβέρνησης. Η Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών (CPS) δεν είχε πάει ποτέ εκεί, κανείς δεν γνώριζε για αυτά τα παιδιά, δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο», σύμφωνα με τον Λέιτον.

Ντάμιεν

Οι Ο’ Μπράιεν κατηγορήθηκαν αυτή την εβδομάδα για ανθρωποκτονία και έχουν προφυλακιστεί.

Κάσπερ

protothema.gr