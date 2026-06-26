Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/6) στη Λεμεσό, όπου ένα αγοράκι ηλικίας 12 μηνών έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, γύρω στις 22:30 το βρέφος μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού από τον πατέρα του, ενώ βρισκόταν στην οικία της οικογένειας.

Με την άφιξή του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν χωρίς αισθήσεις, άπνοο, με μελανιασμένα χείλη και υποστάσεις στα κάτω άκρα.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του, κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο βρέφος, ενώ στη συνέχεια αυτό διασωληνώθηκε. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να ανακτήσει αυτόματη κυκλοφορία και, περίπου μία ώρα αργότερα, ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η Αστυνομία. Μέλη της μετέβησαν στο νοσοκομείο και διενήργησαν αυτοψία στη σορό του βρέφους, χωρίς να διαπιστωθούν εξωτερικές κακώσεις

Σύμφωνα με τους οικείους του, το βρέφος παρουσίαζε αδιαθεσία και πυρετό από τις 23 Ιουνίου. Την Τετάρτη οι γονείς του το μετέφεραν στον παιδίατρο, όπου διαγνώστηκε με γαστρεντερίτιδα και του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Για το τραγικό συμβάν, ενημερώθηκε η Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα, η οποία αναμένεται να διενεργήσει τη νενομισμένη νεκροτομή σήμερα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού.

Το άτυχο βρέφος έσβησε μόλις δύο ημέρες πριν από τα πρώτα του γενέθλια.