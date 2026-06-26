Στενεύουν τα περιθώρια, όσο περνούν οι ώρες, για το εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια στη βόρεια Βενεζουέλα μετά τον προχθεσινό «δίδυμο» σεισμό (είχαν 39 δευτερόλεπτα διαφορά) των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, ο οποίος βρήκε τους περισσότερους Βενεζουελάνους στα σπίτια τους, καθώς η Τετάρτη ήταν μέρα εθνικής γιορτής στη χώρα.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής είχαν επιβεβαιωθεί 235 νεκροί και περίπου 4.300 τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων, σύμφωνα με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν φτιάξει οι τοπικές Αρχές, είναι τρομακτικός, καθώς αγγίζουν τους 50.000! Συγκεκριμένα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως οικογένειες δήλωσαν, συνολικά, από τις πρώτες ώρες του σεισμού, πως αναζητούν 57.141 συγγενικά τους πρόσωπα. Από αυτά, έχουν εντοπιστεί τα 7.668, ενώ 49.473 δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα.

235 dead in Venezuela earthquake; desperate search for survivors continues



📹 PTI/AFP pic.twitter.com/5sxERYTVHY June 26, 2026

Ο κανόνας του «χρυσού» παραθύρου των διασωστών

Με δεδομένο το «χρυσό» χρονικό παράθυρο που παραμένει ανοιχτό για τη διάσωση επιζώντων μετά από σεισμό, τα περιθώρια «κλείνουν» απειλητικά. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη περάσει περισσότερες από 28 ώρες από τότε που η Βενεζουέλα επλήγη από τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 126 ετών. Ιστορικά, οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν σεισμό θεωρούνται το «χρυσό» παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια, καθώς μετά το διάστημα αυτό οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό μειώνονται ραγδαία.

A 4.4 magnitude aftershock was recorded early this morning, in La Guaira, Venezuela. It was strongly felt across several parts of the region, according to reports. pic.twitter.com/tLGOYHiZ5v June 26, 2026

Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των διασώσεων επιζώντων πραγματοποιείται μέσα στις πρώτες πέντε έως έξι ημέρες. Ορισμένες ομάδες διάσωσης ακολουθούν τον λεγόμενο «κανόνα των τεσσάρων», σύμφωνα με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει τέσσερα λεπτά χωρίς οξυγόνο, τέσσερις ημέρες χωρίς νερό και τέσσερις εβδομάδες χωρίς τροφή. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι τα «αυστηρά, καθολικά χρονικά όρια» ενδέχεται να μην είναι ακριβή, καθώς η επιβίωση μπορεί υπό σπάνιες συνθήκες να παραταθεί σημαντικά.

AGAINST THE ODDS, SHE SURVIVED !!!



Rescuers in Venezuela pulled a woman alive from beneath the rubble.



Emergency workers and people standing nearby watched in disbelief.



As the search for survivors continues, every rescue is a reminder that hope can still be found beneath the… pic.twitter.com/hTJfhaKmeD June 26, 2026

Οικογένειες ψάχνουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια

Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τη δουλειά που κάνουν οι διασώστες, ίδιες οικογένειες στη βόρεια Βενεζουέλα σκάβουν με γυμνά χέρια στα ερείπια, αναζητώντας τους αγαπημένους τους.

🚨 235 Dead, Over 4,300 Injured as Twin Quakes Devastate Venezuela



📍 La Guaira & Caracas, Venezuela | June 26, 2026



👉 Two powerful back-to-back earthquakes — a 7.2 foreshock followed 39 seconds later by a 7.5 mainshock — struck Venezuela’s northern coast late on June 24,… pic.twitter.com/m35BFTCkGJ June 26, 2026

Στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, μια μητέρα έψαχνε μέσα σε σορό από μπάζα για τον γιο της, τον οποίο πιστεύει ότι έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. «Είναι πάρα πολλές πέτρες και με γυμνά χέρια είναι αδύνατο», δήλωσε στο AFP, καθισμένη κοντά στα ερείπια.

Ο 23χρονος εγγονός της φόρεσε κράνος εθελοντή πυροσβέστη και συμμετείχε στην αναζήτηση του αγνοούμενου πατέρα του. «Είναι εκεί μέσα», είπε με δάκρυα στα μάτια, κοιτάζοντας τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Η Λα Γκουάιρα, που κάποτε αποτελούσε παραθαλάσσιο θέρετρο για τους κατοίκους του Καράκας, έχει πλέον μετατραπεί σε ερείπια. Πολυώροφα κτίρια, παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχεία έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν λεηλασίες, κατεστραμμένους δρόμους και κατοίκους να στέκονται σοκαρισμένοι μέσα σε σύννεφα σκόνης.

“Please send people to help us remove the rubble because my son is there.”



Desperate, Venezuelans dig through the rubble of collapsed buildings in an attempt to rescue their loved ones, after two powerful earthquakes that have left at least 235 dead. pic.twitter.com/oSmRZgfZ4r — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 26, 2026

Ρωγμές στους διαδρόμους απογείωσης – προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο

Οι διάδρομοι προσγείωσης–απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιμόν Μπολίβαρ στο Μαϊκετία, τον κύριο αεροπορικό κόμβο της Βενεζουέλας, υπέστησαν σοβαρές δομικές παραμορφώσεις, βαθιές ρωγμές και θραύσεις στην ασφαλτική επιφάνεια, έπειτα από μια σειρά ισχυρών σεισμών άνω των 7 βαθμών που έπληξαν τη χώρα. Η έκταση των ζημιών στον χώρο κίνησης αεροσκαφών οδήγησε τις αεροπορικές αρχές σε αναστολή λειτουργίας.

#Terremoto 🇻🇪🚨 | Así quedaron las pistas del Aeropuerto Internacional de Maiquetia, que sirve a Caracas, tras el doble terremoto de este miércoles. pic.twitter.com/Qsm44Vv8Es — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 25, 2026

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο κύριος διάδρομος έχει καταστεί πλήρως μη λειτουργικός, λόγω εκτεταμένων ρηγματώσεων και του κινδύνου κατάρρευσης υπό το βάρος μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών. Τεχνικά συνεργεία επικεντρώνουν τις αξιολογήσεις τους στον δευτερεύοντα διάδρομο και στον μικρό διάδρομο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υπέδαφος της παράκτιας περιοχής έχει υποστεί καθίζηση ή μετατόπιση που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια μελλοντικών πτήσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι ζημιές στην ασφαλτική υποδομή συμπίπτουν με την παράλυση του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ACC) του Μαϊκετία. Οι αρχές εξέδωσαν διεθνή ειδοποίηση προς την αεροναυτική κοινότητα (NOTAM), επιβεβαιώνοντας την αναστολή των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, λόγω των επιπτώσεων των σεισμών στα συστήματα επικοινωνίας και της αδυναμίας πρόσβασης του τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις, οι οποίες επίσης επλήγησαν από καταρρεύσεις στεγών στον τερματικό σταθμό και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Εξαιτίας της έλλειψης λειτουργικών εγγυήσεων και της κατάστασης των διαδρόμων, οι μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη Βενεζουέλα με τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη – μεταξύ των οποίων Copa Airlines, Avianca, LATAM, Iberia και Air Europa – προχώρησαν άμεσα σε αναστολή όλων των πτήσεων προς το Καράκας.

Επίσημες πηγές εκτιμούν ότι οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες περιλαμβάνουν επιχωματώσεις, σφράγιση ρωγμών και διεθνή πιστοποίηση των διαδρόμων, θα διατηρήσουν τους περιορισμούς στο αεροδρόμιο τουλάχιστον έως τις 2 Ιουλίου, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της συνολικής έκτασης των ζημιών.

Ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

Η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε την έναρξη μιας έκτακτης επιχειρησιακής αποστολής, η οποία περιλαμβάνει την αρχική αποστολή τουλάχιστον 40 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Βενεζουέλα.

Το μέτρο έρχεται ως απάντηση στις σοβαρές ανθρώπινες και υλικές ζημιές που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη.

El Salvador has deployed 300 rescuers, paramedics, and 50 tonnes of humanitarian aid to Venezuela as the country grapples with the aftermath of a devastating earthquake.



The mission includes specialised rescue teams, medical supplies, and emergency equipment to help locate… pic.twitter.com/y8c2yi16D7 — APT News (@APT__News) June 26, 2026

Η επιχείρηση συντονίζεται από τις αποθήκες που διαθέτει ο διεθνής οργανισμός στο Περιφερειακό Κέντρο Λογιστικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο βρίσκεται στη Δημοκρατία του Παναμά.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Στεφανί Μουρίγιο, επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ερυθρού Σταυρού στον Παναμά, η πρώτη τεχνική αποστολή περιλαμβάνει 17 τόνους βασικών προμηθειών και στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών 800 οικογενειών.

Our third humanitarian aid plane has already arrived in Venezuela, and the fourth is on its way. 🚨✈️



Our 300-strong team of Salvadoran rescuers, paramedics, and tons of critical emergency supplies are actively deploying to the most affected areas to support earthquake recovery… pic.twitter.com/4yP45qZgha — 24/7 Report (@report247_) June 26, 2026

Η αρχική αυτή αποστολή περιλαμβάνει κιτ προσωπικής υγιεινής, εξοπλισμό κουζίνας, κουβέρτες, είδη ανάπαυσης και άλλα βασικά είδη άμεσης ανακούφισης για τις πληγείσες περιοχές.

Στο πλαίσιο του σχεδίου μεταφορών προβλέπεται η αναχώρηση δεύτερου αεροσκάφους την Παρασκευή, του λεγόμενου «αεροπλάνου αλληλεγγύης», το οποίο θα μεταφέρει επιπλέον 23 τόνους ανθρωπιστικών προμηθειών.

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τις κυρώσεις για τέσσερις μήνες

Προσωρινή χαλάρωση του καθεστώτος οικονομικών κυρώσεων που περιορίζει ορισμένες συναλλαγές από και προς τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη, μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).

Η OFAC εξέδωσε τη γενική άδεια 60 με τίτλο «Εξουσιοδότηση συναλλαγών που σχετίζονται με προσπάθειες ανακούφισης από σεισμό στη Βενεζουέλα».

«Όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις αρωγής μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα και οι οποίες διαφορετικά θα απαγορεύονταν από τον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας (VSR), επιτρέπονται έως τις 12:01 π.μ., ώρα Ανατολικής Θερινής Ώρας, της 23ης Οκτωβρίου 2026», αναφέρεται στο κείμενο της άδειας που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της OFAC.

Η έγκριση περιλαμβάνει και τη «διαχείριση ή μεταφορά κεφαλαίων εκ μέρους προσώπων τρίτων χωρών προς ή από τη Βενεζουέλα, προς υποστήριξη των επιτρεπόμενων συναλλαγών» στο πλαίσιο της συγκεκριμένης γενικής άδειας.

«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και οι εγγεγραμμένοι πάροχοι μεταφοράς χρημάτων στις ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχει ο εντολέας μιας μεταφοράς κεφαλαίων» για τη συμμόρφωση με τη γενική αυτή άδεια.

Η OFAC διαχειρίζεται το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων μέσω του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί την πολιτική της απέναντι στο καθεστώς της Βενεζουέλας.

Σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, εταιρείες, τράπεζες και οικονομικοί φορείς που συναλλάσσονται με τη Βενεζουέλα υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς κανόνες κατά τη διενέργεια συναλλαγών με τη χώρα.

protothema.gr