Κορυφαίοι αθλητές δίνουν και φέτος ραντεβού στο Στάδιο ΓΣΠ και καλούν το κοινό να γίνει μέρος της πιο μεγάλης γιορτής του αθλητισμού.

Με εφόδια τη δύναμη της προσπάθειας, το πάθος για διάκριση και τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», το Medochemie Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών επιστρέφει το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου 2026, προσφέροντας δύο ημέρες γεμάτες ένταση, υψηλές επιδόσεις και μοναδικές αθλητικές στιγμές στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη εγχώρια διοργάνωση του κλασικού αθλητισμού, όπου οι κορυφαίοι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες θα διεκδικήσουν σημαντικές επιδόσεις, θα κυνηγήσουν νέα προσωπικά ρεκόρ και θα χαρίσουν στο κοινό ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό θέαμα.

Για ακόμη μία χρονιά, η φαρμακοβιομηχανία Medochemie βρίσκεται στο πλευρό του κυπριακού αθλητισμού ως Μεγάλος Χορηγός και Ονοματοδότης της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευση της, στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την αριστεία, την υγιή άμιλλα και τις αξίες του αθλητισμού.

Η επίσημη παρουσίαση του φετινού πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου στα Κεντρικά Γραφεία της Medochemie στη Λεμεσό. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Πρωταθλητή Στίβου Αντώνη Γεωργαλλίδη, ο οποίος υπηρέτησε με αφοσίωση τον κυπριακό αθλητισμό από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΕΑΣ, αφήνοντας πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Με γεμάτες κερκίδες…

Το Medochemie Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου δεν αποτελεί μόνο μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση, αλλά και μια γιορτή για ολόκληρη την κοινωνία. Κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες απηύθυναν πρόσκληση προς το κοινό να γεμίσει τις κερκίδες και να στηρίξει με την παρουσία και το χειροκρότημά του τις προσπάθειές τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αντάξια των επιδόσεων και της αφοσίωσής τους.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, Περικλής Μάρκαρης, αφού ευχαρίστησε τη Medochemie για την πολύτιμη στήριξη, ανέφερε ότι το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου, Ανδρών και Γυναικών, αποτελεί την κορύφωση του εγχώριου αγωνιστικού προγραμματισμού της ΚΟΕΑΣ. Το Medochemie Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου, είπε ο κ. Μάρκαρης, λαμπρύνουν με τη συμμετοχή τους κάθε χρόνο όλοι οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του τόπου καλώντας, παράλληλα, τον κόσμο να προσέλθει στο γήπεδο το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου 2026 και να χειροκροτήσει τόσο τους πρωταθλητές, όσο και τα ανερχόμενα ταλέντα του κυπριακού αθλητισμού.

Η Διοικητική Λειτουργός και διαχειρίστρια των εγκαταστάσεων του ΓΣΠ κα Κυριακή Κυριάκου δήλωσε ότι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Medochemie Παγκύπριου Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών και Γυναικών είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες μας, οι οποίοι δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους τιμώντας τον κυπριακό αθλητισμό. Για το λόγο αυτό κάλεσε το κοινό να παρευρεθεί στο γήπεδο για να ενθαρρύνει αλλά και να χειροκροτήσει τις προσπάθειες τους.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie, κ. Νίκος Χρηστίδης, ανέφερε ότι η Medochemie στηρίζει διαχρονικά τις δραστηριότητες της ΚΟΕΑΣ και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών, έναν ιστορικό αθλητικό θεσμό, ο οποίος προσφέρει την δυνατότητα στους πρωταθλητές μας να συμμετέχουν στα αγωνίσματα που τίμησαν και διακρίθηκαν διαχρονικά μεγάλοι αθλητές της πατρίδας και να επιτύχουν σημαντικές επιδόσεις – ορόσημο στην καριέρα τους.

Κάνοντας ειδική αναφορά στα 50 χρόνια ζωής της Medochemie, τόνισε ότι η φαρμακοβιομηχανία συνεχίζει με σταθερά βήματα να επεκτείνει τη δράση της σε νέες χώρες, να διεκδικεί και να διευρύνει την θέση της παγκόσμια. Η Medochemie, είπε ο κ. Χρηστίδης, δεν αποτελεί ακόμη μια φαρμακευτική εταιρεία για την Κύπρο αλλά μια απτή απόδειξη, πως όταν η αναζήτηση της αριστείας συναντά το όραμα και τη συνέπεια, μπορεί να υπερβεί τα τοπικά σύνορα και να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα παγκόσμια.

Η συνεργασία της ΚΟΕΑΣ με τη Medochemie εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Φαρμακοβιομηχανίας, η οποία επενδύει διαχρονικά σε δράσεις που ενισχύουν τον αθλητισμό, αναδεικνύουν νέα πρότυπα και εμπνέουν τις επόμενες γενιές να κυνηγούν τους στόχους τους με επιμονή, ήθος και σεβασμό.