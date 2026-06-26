Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις σήμερα και τέσσερις ακόμα τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Το πρόγραμμα σήμερα ξεκινάει στις 22:00 καθώς δύο από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης ως τώρα τίθενται αντιμέτωπες.
Συγκεκριμένα, η Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Νορβηγία – Γαλλία 22:00
Σενεγάλη – Ιράκ 22:00
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 03:00
Ουρουγουάη – Ισπανία 03:00
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο 06:00
Αίγυπτος – Ιράν 06:00