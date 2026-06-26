Η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έχει ήδη εκκινήσει. Μάλιστα, οι έξι πρώτοι όμιλοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη αρκετές ομάδες γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους στο bracket.
Κάπως έτσι, έχουν σχηματιστεί τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32. Πρόκειται για τα Ολλανδία-Μαρόκο, Βραζιλία-Ιαπωνία, Νότια Αφρική-Καναδάς και ΗΠΑ-Βοσνία, ενώ το «παζλ» θα συμπληρωθεί τα ξημερώματα της Κυριακής.
Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ
Φάση των 32
Κυριακή 28 Ιουνίου
22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς (Α73)
Δευτέρα 29 Ιουνίου
20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία (Α76)
23:30 Γερμανία – 3C/D/F (Α74)
Τρίτη 30 Ιουνίου
04:00 Ολλανδία – Μαρόκο (Α75)
20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – 2Ι (Α78)
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 1Ι – 3D,F,G (Α77)
04:00 Μεξικό – 3C/E/H (Α79)
19:00 1L – 3E/I/J/K (Α80)
23:00 1G – 3A/H/I/J (Α82)
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 ΗΠΑ – Βοσνία (Α81)
22:00 1H – 2J (A84)
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 2Κ – 2L (A83)
06:00 Ελβετία – 3E/F/G/I/J (A85)
21:00 Αυστραλία – 2G (A88)
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Αργεντινή – 2H (A86)
04:30 1K – 3D/E/I/J/L (A87)
Φάση των 16
Σάββατο 4 Ιουλίου
20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75 (Α90)
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89)
23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78 (Α91)
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92)
22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84 (Α93)
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94)
19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95)
23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87 (Α96)
Προημιτελικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90 (Α97)
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94 (Α98)
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99)
04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96 (Α100)
Ημιτελικά
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100
Τελικοί
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός
22:00 Τελικός
Πληροφορίες από GOAL