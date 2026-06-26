Το Εκουαδόρ πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Γερμανία, επικρατώντας με 2-1 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.

Παρότι η Γερμανία, που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου, προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό με τον Σανέ –σε μια φάση για την οποία οι Λατινοαμερικανοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ στην αρχή της– το Εκουαδόρ αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 9′ με εντυπωσιακό σουτ του Ανγκούλο. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ανατροπή, παίρνοντας μια ιστορικής σημασίας πρόκριση.

Πρωτιά για την Ολλανδία

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Τυνησία, επικρατώντας με 3-1 στο Κάνσας. Οι «οράνιε» δεν χρειάστηκε να ανεβάσουν ιδιαίτερα ρυθμό, εξασφάλισαν την πρώτη θέση του 6ου ομίλου και έκλεισαν θέση για τη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο.

Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1

Στο Τέξας, Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 σε μια αναμέτρηση με έμφαση στην τακτική και περιορισμένες συγκινήσεις. Το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ιδανικό και για τις δύο ομάδες, καθώς η Ιαπωνία προκρίθηκε ως δεύτερη και η Σουηδία ως τρίτη, εξασφαλίζοντας αμφότερες την παρουσία τους στα νοκ άουτ. Στην επόμενη φάση, οι Ιάπωνες θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Βραζιλία.

Η Ακτή Ελεφαντοστού λύγισε το Κουρασάο

Την παρθενική της πρόκριση σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία επικράτησε 2-0 του Κουρασάο.

Οι «Ελέφαντες» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τον Πεπέ να σκοράρει μία φορά σε κάθε ημίχρονο και να οδηγεί την ομάδα του σε μια ιστορική επιτυχία.

Πληροφορίες από GOAL και protothema.gr,