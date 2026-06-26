Ο βασιλιάς Κάρολος γνωστοποίησε ότι κατέβαλε 12,9 εκατομμύρια λίρες (περίπου 14,9 εκατομμύρια ευρώ) σε φόρους για την περίοδο 2024–2025, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς είναι ο πρώτος μονάρχης που δημοσιοποιεί το φορολογικό του ποσό. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του παλατιού, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέβαλε 7,76 εκατομμύρια λίρες (περίπου 8,9 εκατομμύρια ευρώ) για την ίδια περίοδο, ενώ το Μπάκιγχαμ κάνει λόγο για ενίσχυση της λογοδοσίας.

Η δημοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων του βασιλιά και του διαδόχου του, όπως αναφέρουν τα γραφεία τους, αποτελεί προσωπική τους επιλογή και παρουσιάζεται ως μέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας γύρω από τη λειτουργία της μοναρχίας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής λογοδοσίας της βασιλικής οικογένειας.

Πόσα πλήρωσαν τα προηγούμενα χρόνια

Για την περίοδο 2023–24, ο βασιλιάς Κάρολος κατέβαλε 11,7 εκατομμύρια λίρες (περίπου 13,5 εκατομμύρια ευρώ), ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πλήρωσε 8,34 εκατομμύρια λίρες (περίπου 9,6 εκατομμύρια ευρώ).

Από το 2022, όταν ανέλαβαν τους σημερινούς τους ρόλους, οι συνολικές φορολογικές τους πληρωμές ξεπερνούν τις 50 εκατομμύρια λίρες (πάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ).

Εισοδήματα από τα δουκάτα

Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει εισόδημα από το δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο γης, επενδύσεων και ακινήτων, με ετήσιο εισόδημα περίπου 25,2 εκατομμύρια λίρες (περίπου 29,5 εκατομμύρια ευρώ).

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρηματοδοτείται από το δουκάτο της Κορνουάλης, ένα μεγάλο κληρονομικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει επίσημες υποχρεώσεις, το γραφείο του και την ιδιωτική του ζωή.

Διαφάνεια και δημόσια χρηματοδότηση

Το Παλάτι ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε για λόγους διαφάνειας και καλύτερης κατανόησης των οικονομικών υποχρεώσεων της βασιλικής οικογένειας.

Παράλληλα, το Sovereign Grant αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 100 εκατομμύρια λίρες (περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ) για το οικονομικό έτος 2027–28.

Κατοικία και επόμενες κινήσεις

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Clarence House και δεν θα μετακομίσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των φόρων ούτε για τις ιδιωτικές επενδύσεις της βασιλικής οικογένειας.

protothema.gr