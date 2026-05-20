Σε μεγάλη γκάφα υπέπεσε ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία, αφού μετέδωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε.

«Συγγνώμη» ζήτησε ο σταθμός Radio Caroline στη Βρετανία, αφού στον «αέρα» του πέρασε το μήνυμα ότι ο βασιλιάς Κάρολος απεβίωσε.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει στο νότιο τμήμα της Αγγλίας και στα Μίντλαντς μετέδωσε ότι ο βασιλιάς πέθανε και, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο, έπαιξε το «God Save the King» και σίγησε για 15 λεπτά.

Σε «σφάλμα υπολογιστή» απέδωσε την γκάφα με τον Κάρολο ο σταθμός

Αφού οι παραγωγοί ζήτησαν συγγνώμη για τη σύγχυση, αποκαλύφθηκε ότι η ανακοίνωση είχε γίνει λόγω «σφάλματος του υπολογιστή».

Ο διευθυντής του σταθμού, Πίτερ Μουρ, έγραψε στο Facebook: «Λόγω ενός σφάλματος στον υπολογιστή του κεντρικού μας στούντιο, η διαδικασία ”Death of a Monarch” -την οποία όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας να μη χρειαστεί ποτέ να την εφαρμόσουν- ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου), ανακοινώνοντας εσφαλμένα ότι ο Βασιλιάς είχε πεθάνει».

«Ο Caroline είχε τη χαρά να μεταδώσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας, και τώρα του Βασιλιά, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά ακόμη χρόνια. Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά και από τους ακροατές μας για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε», συνέχισε στο απολογητικό του μήνυμα ο διευθυντής του σταθμού.

iefimerida.gr