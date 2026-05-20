Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνεδριάζει στο Στρασβούργο, ενέκρινε την Τετάρτη σύσταση προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην οποία ζητείται απόσυρση τουρκικών δυνάμεων από Κύπρο και επανέναρξη συνομιλιών για λύση στη βάση ΔΔΟ.

Η έκθεση εγκρίθηκε ενόψει της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Υπερψηφίστηκε με 369 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 112 αποχές και καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τους ευρωβουλευτές να επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφός της συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται η άμεση και πλήρης απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων, η διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής όλων των προσφύγων, καθώς και η διαλεύκανση της τύχης των αγνοουμένων.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη ταχείας επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα και σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης σε τήρηση του καθεστώτος της Πράσινης Γραμμής και της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, εκφράζοντας στήριξη στο έργο των απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή διάσταση, η έκθεση δίνει έμφαση στη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας με τον ΟΗΕ στο επίκεντρο, καθώς και στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, των αρχών της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της μη χρήσης βίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζεται επίσης η ανάγκη αντίδρασης σε πρακτικές εξαναγκαστικής διπλωματίας και σε ενέργειες που υπονομεύουν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Το Κοινοβούλιο καλεί ακόμη σε ενίσχυση του ρόλου των πολυμερών οργανισμών στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι μεταναστευτικές ροές, η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, οι πανδημίες, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Στο κεφάλαιο για την ειρήνη και την ασφάλεια, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την καταδίκη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και καλούν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, με στόχο την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ανάγκη λογοδοσίας για εγκλήματα πολέμου, καθώς και στην επιστροφή απαχθέντων παιδιών, αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στη γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής, εκφράζοντας ανησυχία για τις αυξανόμενες εντάσεις και στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Υπογραμμίζεται η σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας του Βασιλείου της Δανίας και της Γροιλανδίας, καθώς και της αυτοδιάθεσης του πληθυσμού της.

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους της να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή της Αρκτικής, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΥΠΕ