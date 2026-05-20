Για 24 χρόνια ζούσε στην Κύπρο υπό το καθεστώς της αβεβαιότητας και του φόβου της απέλασης. Τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει τέλος στην πολύμηνη κράτησή του, κρίνοντας πως μετά από 24 χρόνια παραμονής στη χώρα χωρίς ρεαλιστική προοπτική απομάκρυνσης, η συνέχιση της κράτησης 60χρονου Ιρανού υπηκόου παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία. Ως εκ τούτου το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την άμεση απελευθέρωση του άνδρα.

Με απόφαση που εκδόθηκε στις 18 Μαΐου 2026, ο δικαστής Ιωαννίδης έκανε δεκτή αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus, διατάσσοντας τις αρμόδιες Aρχές να αφήσουν αμέσως ελεύθερο τον 60χρονο, ο οποίος κρατείτο στα κρατητήρια της Μενόγειας.

Ο αιτητής είχε φτάσει στην Κύπρο το 2002 μέσω των κατεχομένων και υπέβαλε αίτηση πολιτικού ασύλου, υποστηρίζοντας ότι κινδύνευε η ζωή του στο Ιράν. Η αίτησή του απορρίφθηκε, ωστόσο έκτοτε παρέμεινε στη Δημοκρατία χωρίς να καταστεί δυνατή η απέλασή του.

Στην εκτενή απόφαση καταγράφεται το πολυετές ιστορικό της υπόθεσης, που περιλαμβάνει επανειλημμένες συλλήψεις για παράνομη παραμονή, εκδόσεις διαταγμάτων κράτησης και απέλασης, περιόδους κράτησης, αποφυλακίσεις με διοικητικές αποφάσεις ή δικαστικά διατάγματα, αλλά και προηγούμενη επιτυχή αίτηση Habeas Corpus το 2025.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο αιτητής δεν απέκρυψε ποτέ την πραγματική του ταυτότητα ή τη χώρα καταγωγής του και ότι οι Αρχές γνώριζαν από την πρώτη στιγμή τα στοιχεία του. Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αποδοθεί στον ίδιο ευθύνη για την αδυναμία των Αρχών να προχωρήσουν στην απέλασή του επί δύο και πλέον δεκαετίες.

Ο 60χρονος συνελήφθη εκ νέου τον Ιανουάριο του 2026 για παράνομη παραμονή και εκδόθηκαν εναντίον του νέα διατάγματα κράτησης και απέλασης. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η συνέχιση της κράτησής του δεν δικαιολογείται, αφού δεν προκύπτει συγκεκριμένο σχέδιο ή άμεση προοπτική απομάκρυνσής του από τη χώρα.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η κράτηση αλλοδαπού για σκοπούς απέλασης δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό και πρέπει να διαρκεί μόνο όσο προωθούνται με τη δέουσα επιμέλεια οι διαδικασίες απομάκρυνσης. Το Δικαστήριο υπογράμμισε επίσης ότι η ελευθερία αποτελεί «ύψιστο αγαθό» σε ένα κράτος δικαίου και ότι δεν επιτρέπονται εκπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Ο δικαστής Ιωαννίδης ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως ο αιτητής βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και 24 χρόνια, εξακολουθεί να μη διαθέτει διαβατήριο ή ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές δεν εξήγησαν ποιες συγκεκριμένες ενέργειες αναμένεται να οδηγήσουν τελικά στην απέλασή του.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι ο αιτητής κρατείται πέραν του ευλόγου χρονικού διαστήματος, χωρίς στο παρόν στάδιο να υπάρχει ρεαλιστική προοπτική απομάκρυνσής του από τη Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, ενέκρινε την αίτηση και διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του.

Παράλληλα, επιδικάστηκαν έξοδα υπέρ του αιτητή, ενώ τα έξοδα του διερμηνέα διατάχθηκε να καταβληθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία.