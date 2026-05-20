Καμία σύνδεση με την Κύπρο έχει η επιχείρηση της καναδικής αστυνομίας με την κωδική ονομασία «Project Cyprus», όπως επιβεβαίωσαν επίσημα σήμερα οι αρχές της χώρας στο philenews.

Η Αστυνομία της Περιφέρειας του Χάλτον (HRPS) προχώρησε στη διευκρίνιση αυτή μετά από ερώτημα του philenews, το οποίο προέκυψε μετά από την ανακάλυψη της ταυτόσημης ονομασίας της μεγάλης, εξάμηνης έρευνας, η οποία κατέληξε αυτή την εβδομάδα στη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων πυροβόλων όπλων στην ιστορία του αστυνομικού σταθμού του Χάλτον στο Οντάριο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η έρευνα δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα της Κύπρου», δήλωσε σε γραπτή του απάντηση προς το philenews ο εκπρόσωπος Τύπου του αστυνομικού σταθμού Ράιαν Άντερσον, εξηγώντας παράλληλα ότι οι λόγοι που δόθηκε το συγκεκριμένο όνομα εμπίπτουν σε πρωτόκολλα ασφαλείας που δεν δημοσιοποιούνται.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα επιχειρησιακής ασφαλείας (OPSEC) που εφαρμόζει η καναδική αστυνομία, οι διωκτικές αρχές του Καναδά συνηθίζουν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο λογισμικό τυχαίας επιλογής ή ειδικά μητρώα με τυχαία γεωγραφικά ονόματα για να ονομάσουν μυστικές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας έτσι ότι το κωδικό όνομα στερείται οποιουδήποτε περιγραφικού στοιχείου που θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροές κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η επιχείρηση, η οποία εξάρθρωσε ένα δίκτυο διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών και όπλων στο Τορόντο, οδήγησε στην κατάσχεση 24 πιστολιών, τα οποία στο σύνολό τους προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν εισαχθεί παράνομα μέσα σε οχήματα και προσωπικές αποσκευές.

Στα χέρια των αρχών περιήλθαν επίσης 20 παράνομες γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, πυρομαχικά, καθώς και 375.000 καναδικά δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, ανάμεσα στις οποίες 16,5 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες φαρμακευτικά δισκία οπιοειδών, η αξία των οποίων στη μαύρη αγορά ξεπερνά τις 700.000 καναδικά δολάρια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις Καναδοί άνδρες από την περιφέρεια του Οντάριο, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με περισσότερες από 30 συνολικά ποινικές κατηγορίες που αφορούν εμπορία όπλων, κατοχή ναρκωτικών και παραβίαση προηγούμενων δικαστικών διαταγμάτων αποφυλάκισης, και παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση των αιτημάτων τους για εγγύηση.

(Φωτογραφίες: Halton Police)