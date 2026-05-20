Την ενόχληση του με τον Αρχηγό Αστυνομίας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όπως έγραψε χθες το philenews, η απόφαση του Θεμιστού Αρναούτη να προχωρήσει σε νέα αλλαγή του ωραρίου των αστυνομικών, αυτή τη φορά των μελών που υπηρετούν στους Ουλαμούς Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ), δεν αφήνει ικανοποιημένο τον Κώστα Φυτιρή, ο οποίος μάλιστα έμαθε την εξέλιξη από τα ΜΜΕ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός δήλωσε ότι μίλησε χθες με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, πριν ανακοινώσει την απόφαση για τους αστυνομικούς. Σε ερωτήσεις του Νικίτα Κυριάκου για το αν υπάρχει κάτι στην απόφαση που τον ενοχλεί και θέλει να διορθωθεί για την ομαλή λειτουργεία της Αστυνομίας, ο Κώστας Φυτιρής απάντησε καταφατικά. Πρόσθεσε ότι θα επικοινωνήσει απευθείας μαζί του για να βρεθεί η χρυσή τομή. «Η χρυσή τομή είναι να λειτουργεί η κοινωνία με το βέλτιστο αποτέλεσμα και να έχουν οι αστυνομικοί ηθικό», επισήμανε.

Συμπλήρωσε ακόμα ότι το ζήτημα θα το χειριστεί με τον τρόπο που του επιτρέπει ο νόμος. Ο ρόλος του, ανέφερε, είναι η εποπτεία της Αστυνομίας. «Τη στηρίζω και εκδίδω οδηγίες οι οποίες συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της Αστυνομίας για το δημόσιο συμφέρον», είπε, στέλνωντας το μήνυμα ότι το ζήτημα θα επιλυθεί.

Στολίσκος και αντιδράσεις

Στην παρέμβαση του ο Υπουργός κλήθηκε να απαντήσει και για το περιστατικό με τον στολίσκο για τη Γάζα ανοικτά της Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας ότι το αίτημα που υπήρχε ήταν να παρέμβει η Κυπριακή Δημοκρατία σε μια στρατιωτική δράση άλλου κράτους, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει. «Αν υπήρχε ναυτικό ατύχημα, θα παρεμβαίναμε», υπογράμμισε. Επιπλέον, υπερασπίστηκε τη λειτουργία του ΚΣΕΔ το οποίο, κατά τον ίδιο, κάνει εξαιρετική δουλειά και αποτελεί πρότυπο για παρόμοια κέντρα του εξωτερικού.