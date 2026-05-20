Δριμύ κατηγορώ προς την ηγεσία της Αστυνομίας, μετά την αποκάλυψη ότι ο Αρχηγός του Σώματος ελέγχθηκε για ποινικό αδίκημα στην υπόθεση του 15χρονου Στυλιανού, εξαπέλυσε ο νομικός Χρίστος Τριανταφυλλίδης.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο νομικός απευθύνει έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λάβει μέτρα ώστε η Αστυνομία να χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών. «Αδιανόητο αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ηγούνται της Αστυνομίας», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, απευθύνομαι σε εσάς με την προσδοκία ότι θα ενεργήσετε άμεσα για να αποκατασταθεί η αντικειμενική εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς την Αστυνομία.

Αυτή η εμπιστοσύνη προς ένα κρίσιμο Όργανο του Κράτους όπως είναι η Αστυνομία δεν μπορεί να υπάρξει όταν Αρχηγός και Υπαρχηγός της Αστυνομίας ευρέθησαν από Ποινικούς Ανακριτές που διορίστηκαν για το σκοπό αυτό το αντικείμενο εισήγησης των ανακριτών για ποινική δίωξη τους πράγμα που δεν έγινε λόγω παρέμβασης του Γενικού Εισαγγελέα.

Κύριες Πρόεδρε της Δημοκρατίας είναι αδιανόητο αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ηγούνται της Αστυνομίας και ταυτόχρονα να αναμένεται οι πολίτες να την εμπιστεύονται.

Η ευθύνη σας είναι τεράστια.

Βάλτε άμεσα φρένο στον ανεξέλεγκτο κατήφορο που έχει πάρει η Αστυνομία στα μάτια των πολιτών.

Σε διαφορετική περίπτωση θα έρθει η μέρα που το Κράτος θα βυθιστεί στο χάος και η παρανομία θα «κάνει πάρτι».