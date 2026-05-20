Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκε την Τετάρτη η Λιθουανία, όταν οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο και αναστέλλοντας προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους, έπειτα από πληροφορίες για ύποπτο drone που φέρεται να κατευθυνόταν από τη Λευκορωσία προς τη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο στρατός της Λιθουανίας απέστειλε μήνυμα προς κατοίκους της πρωτεύουσας Βίλνιους ζητώντας τους να μετακινηθούν άμεσα σε ασφαλές σημείο και να περιμένουν νεότερες οδηγίες από τις αρχές. «Αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους οικείους σας και περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε το μήνυμα του λιθουανικού στρατού, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί σε πόσο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού διανεμήθηκε.

Παράλληλα, αντίστοιχη προειδοποίηση μεταδόθηκε και μέσα στο κοινοβούλιο της Λιθουανίας, με ανακοίνωση από το σύστημα ενδοεπικοινωνίας να καλεί όσους βρίσκονταν στο κτίριο να κατευθυνθούν στα πλησιέστερα καταφύγια λόγω «κινδύνου αεροπορικής επίθεσης».

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της χώρας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό μετά τον εντοπισμό drone στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο φέρεται να κινούνταν προς τον λιθουανικό εναέριο χώρο. Οι αρχές διευκρίνισαν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, ανεστάλη προσωρινά και η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός παρέμειναν σε επιφυλακή.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής και διαδοχικών παραβιάσεων εναέριου χώρου, εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στόχων. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της βαλτικής χώρας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

