Ιδιαίτερα ήταν τα δώρα που αντάλλαξαν ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον ομόλογό του της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, κατά την επίσκεψη του δεύτερου στην Πιονγιάνγκ.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας έδωσε στον Βορειοκορεάτη ομόλογό του ένα αυτόματο όπλο, κατασκευασμένο στη Λευκορωσία, «σε περίπτωση που εμφανιστούν εχθροί».

JUST IN: 🇧🇾🇰🇵 Belarus President Lukashenko gifts Kim Jong Un an automatic rifle during his visit North Korea. pic.twitter.com/DQVxnqERTD March 26, 2026

Από την πλευρά του ο Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε δώρο ένα σπαθί και ένα μεγάλο βάζο με την εικόνα του Λευκορώσου προέδρου.

Στον χαιρετισμό του ο Λουκασένκο εξήρε τον Κιμ: «Μπορώ να σας πω ως φίλος ότι η χώρα σας έχει λαμπρό μέλλον με έναν τόσο εργατικό και πειθαρχημένο λαό», ανέφερε σε δημόσια δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του προέδρου της Λευκορωσίας.

«Και το δεύτερο πράγμα που είδα: Είστε ικανοί να κάνετε τα πάντα, και τα κάνετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον», συνέχισε ο Λουκασένκο.

Απαντώντας, ο Κιμ είπε ότι και οι δύο ηγέτες μοιράζονται παρόμοιες θέσεις σε διεθνή ζητήματα ενώ επέκρινε τις δυτικές χώρες για την παρεμβατική τους νοοτροπία. «Είμαστε αντίθετοι στην παράνομη πίεση που ασκεί η Δύση στη Λευκορωσία και εκφράζουμε την υποστήριξη και την κατανόησή μας για τα μέτρα που λαμβάνει η ηγεσία της Λευκορωσίας προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνικοπολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λουκασένκο και ο Κιμ είναι δύο εξέχοντες σύμμαχοι του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Και οι δύο έχουν προσφέρει υλικοτεχνική ή στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, με τη Βόρεια Κορέα μάλιστα να έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες.

Ο Λουκασένκο, όπως αναφέρει το Politico, χαρακτήρισε τους λαούς της Λευκορωσίας και της Βόρειας Κορέας ως λαούς με «κοινές αξίες», όπως τον πατριωτισμό, τη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και τον σεβασμό προς τις παλαιότερες γενιές. Πρόσθεσε ότι οι «οικονομίες τους αλληλοσυμπληρώνονται, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον».

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είπε επίσης ότι άλλες χώρες θα δυσαρεστηθούν με τους δεσμούς μεταξύ Βόρειας Κορέας και Λευκορωσίας, επειδή «είναι ανταγωνιστές».

