Ένας διακινητής ναρκωτικών συνελήφθη αμέσως μόλις αποβιβάστηκε από πτήση επιστροφής από μεσογειακό νησί, σύμφωνα με δημοσίευμα WalesOnline.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, αστυνομικοί τον περίμεναν στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Μπρίστολ, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψη του Kane Evans, τη στιγμή που επέστρεφε από διακοπές στην Κύπρο. Οι αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, όταν συνελήφθη μετά από έφοδο σε κατοικία στην περιοχή του Κάρντιφ, κατά την οποία ένα σακίδιο με ναρκωτικές ουσίες είχε εκτοξευθεί από παράθυρο.

Ο Evans καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 40 μηνών, με την Αστυνομία της Νότιας Ουαλίας να αναφέρει ότι ο 29χρονος θεωρούσε πως είχε ξεφύγει από την εμπλοκή του στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο «η επιστροφή από τις διακοπές του αποδείχθηκε σύντομη και δυσάρεστη» όταν είδε τις αρχές να τον περιμένουν.

Το Δικαστήριο του Cardiff Crown Court άκουσε επίσης ότι τον Νοέμβριο του περασμένου έτους αστυνομικοί της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος Cardiff και Vale πραγματοποίησαν έφοδο σε κατοικία στην περιοχή Ely του Κάρντιφ, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.