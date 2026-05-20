Το συνολικό ποσό διαγραφών μη εισπράξιμων οφειλών, δημόσιων χρημάτων και υλικών του κράτους και των ειδικών ταμείων ανήλθε σε €1.050.388,77 το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Από αυτό, €1.033.955,72 αφορούν διαγραφές άνω των χιλίων ευρώ ανά περίπτωση, ενώ €16.433,05 αφορούν διαγραφές κάτω των χιλίων ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για το 2024 είχε φτάσει τα €2.170.293,30.

Το Γενικό Λογιστήριο σημειώνει ότι οι διαγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Νόμο περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας. Η διαγραφή καθυστερημένων οφειλών που έχουν αποδεδειγμένα καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης επιτρέπει τη συγκέντρωση των προσπαθειών στα ποσά με μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκτησης.

Επιπλέον, η διαδικασία ενισχύει την αξιοπιστία και την ακριβή απεικόνιση των καθυστερημένων εσόδων και περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις του κράτους. Οι διαγραφές που υπερβαίνουν τα χίλια ευρώ ανά περίπτωση έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.