Το αγαπημένο σπορ των Κυπρίων είναι το σέρφινγκ. Όχι φυσικά στις θάλασσες, αλλά στο διαδίκτυο. Καθημερινά αφιερώνουν αμέτρητες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, είτε για να μεταφέρουν τις απόψεις τους, είτε για να συζητήσουν, είτε για να προωθήσουν τη δουλειά τους.

Βλέποντας αυτή την τάση, τρεις νεαροί Κύπριοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν την πρώτη δωρεάν κυπριακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κινείται στα πρότυπα γνωστής παγκόσμιας πλατφόρμας κοινωνικής -και κυρίως- επιχειρηματικής δικτύωσης.

Ο λόγος για τους τρεις νεαρούς, Θεόδωρο Αχιλλέως, Αλέξανδρο Μιχαήλ και Μιχάλη Πούτρο. Τα ονόματα τους μπορεί να ακούγονται οικεία και αυτό διότι είναι τα άτομα που προχώρησαν με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων για τον ιδιωτικό τομέα (Cyprus procurement) στην Κύπρο. Είναι ακριβώς μέσω αυτής της προσπάθειας που εντόπισαν αυτή την ανάγκη και προχώρησαν στη μετεξέλιξη και ανάπτυξη αυτού του εργαλείου, το οποίο πλέον προσφέρει προσωπική αλλά και επιχειρηματική δικτύωση.

Όπως ανέφεραν στον «Φ», το Cyprus Procurement ξεκίνησε ως εργαλείο εξεύρεσης παρόχων υπηρεσιών και επιχειρηματικής δικτύωσης, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε η ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο χώρο προβολής και επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησαν το νέο News Feed του cyprusprocurement.com, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο πρώτο επιχειρηματικό κοινωνικό δίκτυο της Κύπρου. Σύμφωνα με τους ίδιους, το εγχείρημα ακολουθεί τη φιλοσοφία που ακολούθησε διεθνώς το LinkedIn, προσαρμοσμένό όμως στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα

Η ομάδα του Cyprus Procurement, μιλώντας στον «Φ», εξήγησε ότι η ιδέα της πλατφόρμας γεννήθηκε μέσα από την παρατήρηση πως στην Κύπρο υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που αναζητούν συνεργάτες, πελάτες και επαγγελματικές ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας ενιαίος ψηφιακός χώρος όπου να μπορούν να αλληλεπιδρούν καθημερινά.

Όπως συμπλήρωσαν, η πλατφόρμα ξεκίνησε ως ένας χώρος εξεύρεσης παρόχων υπηρεσιών και επιχειρηματικής δικτύωσης. Στην πορεία, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται κάτι περισσότερο από έναν κατάλογο εταιρειών, καθώς απαιτείται ένας ζωντανός ψηφιακός χώρος όπου να μπορούν να δημοσιεύουν νέα, έργα και ανακοινώσεις, να προβάλλουν τη δραστηριότητά τους και να δημιουργούν νέες συνεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ομάδα του Cyprus Procurement, δημιουργήθηκε το νέο News Feed του cyprusprocurement.com, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο πρώτο επιχειρηματικό κοινωνικό δίκτυο της Κύπρου.

Όπως επισήμαναν, η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί κάτι πρωτοφανές στη διεθνή αγορά, σημειώνοντας πως το LinkedIn ξεκίνησε αρχικά ως πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης και εύρεσης εργασίας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο, με καθημερινή δημοσίευση περιεχομένου και δυναμικό News Feed.

Όπως συμπληρώνουν, το Cyprus Procurement ακολουθεί αντίστοιχη φιλοσοφία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης ψηφιακής επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, όπου επιχειρήσεις, επαγγελματίες και οργανισμοί θα μπορούν να αναπτύσσουν σχέσεις, να ανταλλάσσουν ιδέες και να δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Θα αναπτυχθεί περισσότερο

Καταλήγοντας, ανέφεραν ότι τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του News Feed, την προσθήκη νέων λειτουργιών δικτύωσης και επικοινωνίας, καθώς και εργαλείων που θα βοηθήσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ψηφιακή παρουσία και πρόσβαση σε νέες συνεργασίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.