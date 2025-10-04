Όλοι σχεδόν γνωρίζουν το e-procurement, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων που χρησιμοποιεί το Δημόσιο για την προκήρυξη διαγωνισμών και την υποβολή προσφορών για δημόσια έργα και ανάγκες του κράτους, των τοπικών αρχών και των ημικρατικών οργανισμών.

Με βάση αυτό, μια ομάδα νεαρών αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της σύστημα, που αφορά αυτή τη φορά τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες.

Ο Θεόδωρος Αχιλλέως, ο Αλέξανδρος Μιχαήλ και ο Μιχάλης Πούτρος, σε συνεργασία με τον στρατηγικό επιχειρηματικό εταίρο τους Digital Tree και τον CEO του Ομίλου, Φάνο Δημητρίου, αποφάσισαν να δημιουργήσουν και να προωθήσουν μια νέα πλατφόρμα, το Cyprus Procurement.

Μέσω της πλατφόρμας, πολίτες και εταιρείες μπορούν να ζητήσουν αλλά και να δώσουν προσφορές για σχεδόν κάθε ανάγκη, από αναζήτηση υπηρεσιών μέχρι συνεργασία με εργολάβους ή κηπουρούς, ενώ με ένα νέο εργαλείο ΑΙ μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους και να ανταλλάξουν επιχειρηματικές απόψεις ή ακόμη και έγγραφα.

«Θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά»

Όπως αναφέρουν οι τρεις ιδρυτές, η ιδέα αυτή γεννήθηκε ως τρόπος εκδημοκρατικοποίησης της ελεύθερης αγοράς υπηρεσιών στην Κύπρο. Δημιουργήσαμε, όπως σημειώνουν, έναν κεντροποιημένο χώρο, όπου όλοι οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και οι μεγάλοι οργανισμοί να βρίσκουν τον κατάλληλο συνεργάτη στις καλύτερες τιμές.

«Με το Cyprus Procurement κάνουμε την αγορά πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο αποδοτική για όλους», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργεί

Ουσιαστικά, το Cyprus Procurement προσφέρει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να αναζητήσουν και να παρέχουν υπηρεσίες μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα που συγκεντρώνει πελάτες και προσφοροδότες.

Σύμφωνα με την ομάδα που έφτιαξε το Cyprus Procurement, η πλατφόρμα λειτουργεί ως κεντροποιημένος χώρος, όπου μεγάλοι οργανισμοί και εταιρείες που αναζητούν υπηρεσίες εγγράφονται, καταχωρούν τις ανάγκες τους, ορίζουν προϋπολογισμό και ανεβάζουν τεχνικές προδιαγραφές, και οι πάροχοι υπηρεσιών εγγράφονται, προβάλλουν τα στοιχεία και τις δυνατότητες τους και υποβάλλουν προσφορές σε πραγματικό χρόνο.

Για να μπορεί κάποιος να ζητήσει προσφορά (service seeker) και να δώσει προσφορά (service provider) θα πρέπει να έχει προφίλ στην πλατφόρμα. Η εγγραφή είναι όμως πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει αυτόματα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μέχρι στιγμής, αν και δεν έχει ακόμη διαφημιστεί, καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για την πλατφόρμα. Τη δεδομένη στιγμή, στη Cyprus Procurement, υπάρχουν 14 «ανοικτοί» διαγωνισμοί, ενώ έχουν εγγραφεί 45 εταιρείες ή πολίτες που ψάχνουν υπηρεσίες και 90 εταιρείες ή ιδιώτες που θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες.

Από γιατρό και ξυλουργό, μέχρι υδραυλικό ή δικηγόρο

Η καινοτομία του Cyprus Procurement δεν περιορίζεται μόνο σε διαγωνισμούς και υποβολή προσφορών.

Βασικό κομμάτι αυτής της πλατφόρμας είναι και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, κεντρικό εργαλείο αποτελεί το Smart Match, μια εφαρμογή AI που εντοπίζει τον καταλληλότερο πάροχο με βάση το αίτημα του χρήση.

Όπως επεξηγεί η ομάδα που το δημιούργησε, είτε πρόκειται για εξειδικευμένο γιατρό, ξυλουργό, υδραυλικό ή δικηγόρο πνευματικής ιδιοκτησίας, το Smart Match αντλεί αποτελέσματα τόσο από τους εγγεγραμμένους παρόχους της πλατφόρμας όσο και από το ευρύτερο διαδίκτυο, προσφέροντας στον χρήστη τις καλύτερες επιλογές.

Η τεχνολογία όμως και οι φρέσκες ιδέες των ιδρυτών δεν περιορίζονται μέχρι εδώ, αφού αποφάσισαν να ενσωματώσουν και σύστημα live chat. Ειδικότερα, αυτή η επιλογή επιτρέπει στους οργανισμούς και στους παρόχους υπηρεσιών να επικοινωνούν άμεσα, να ανταλλάσσουν έγγραφα και να διαπραγματεύονται σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες ανάθεσης.

Το «κυπριακό LinkedIn» και τα επόμενα βήματα

Ο Θεόδωρος Αχιλλέως, ένας εκ των ιδρυτών της πλατφόρμας, μίλησε στον «Φ», εξιστορώντας την ιδέα πίσω από την δημιουργία αυτής της καινοτόμας πλατφόρμας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Αχιλλέως σημειώνει πως η φιλοδοξία πίσω από την ιδέα, πέραν από την εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών, είναι να δημιουργηθεί ένα «κυπριακό LinkedIn», με εξειδίκευση στο procurement και στις επαγγελματικές συνεργασίες.

-Πώς σας ήρθε η ιδέα του Cyprus Procurement;

Η ιδέα ξεκίνησε επειδή υπάρχει ήδη η κυβερνητική πύλη Δημοσίων Συμβάσεων για προσφορές, αλλά στον ιδιωτικό τομέα δεν υπήρχε αντίστοιχη λύση. Εντοπίσαμε αυτό το κενό και δημιουργήσαμε το Cyprus Procurement, μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί τις ιδιωτικές συμβάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλοι οργανισμοί βρίσκουν γρήγορα παρόχους υπηρεσιών, ενώ οι πάροχοι αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε νέες συνεργασίες. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πιο εύχρηστη και σύγχρονη λύση, η οποία όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, αλλά μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ίδια η κυβερνητική πύλη.

-Τι ξεχωρίζει το Cyprus Procurement από άλλες πλατφόρμες;

Το Cyprus Procurement δεν είναι απλά μια αγορά υπηρεσιών. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον με δυνατότητες live chat, ανταλλαγής εγγράφων και άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα σε οργανισμούς και παρόχους. Αυτό επιτρέπει αλληλεπίδραση και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η πλατφόρμα λειτουργεί σαν ένα «κυπριακό LinkedIn», αλλά με απόλυτη εξειδίκευση στο procurement και στις επαγγελματικές συνεργασίες.

-Ποιο είναι το feedback που λάβατε μέχρι τώρα;

Το feedback ήταν ιδιαίτερα θετικό. Οι εταιρείες μάς είπαν ότι έλειπε ένα τέτοιο εργαλείο στην Κύπρο και ότι ήταν αναγκαίο για τον ιδιωτικό τομέα. Το θεωρούν απαραίτητο, ειδικά επειδή συγκεντρώνει σε ένα μέρος όλα όσα χρειάζονται: εύρεση παρόχων, επικοινωνία, έλεγχο εγγράφων και αυτοματοποιημένες λύσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

–Πώς αξιοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι στον πυρήνα της πλατφόρμας. Μέσα από το SmartMatch βρίσκονται οι καταλληλότεροι πάροχοι για κάθε ανάγκη, γρήγορα και στοχευμένα. Επιπλέον, η ομάδα μας έχει την τεχνογνωσία να αξιοποιήσει AI και σε άλλους τομείς, όπως νομικά και λογιστικά ζητήματα, αλλά και να αναπτύξει μελλοντικές λύσεις με πρακτική εφαρμογή στην κυπριακή αγορά.

-Ποιο είναι το όραμά σας;

Το όραμά μας είναι το Cyprus Procurement να γίνει όχι μόνο το βασικό εργαλείο procurement για τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, αλλά και το κεντρικό επαγγελματικό δίκτυο της χώρας. Θέλουμε να αποτελέσουμε την πλατφόρμα όπου οι οργανισμοί και οι πάροχοι θα συνδέονται, θα επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο, θα συνεργάζονται και θα μοιράζονται έγγραφα. Με απλά λόγια, φιλοδοξούμε να γίνουμε το «κυπριακό LinkedIn», προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και ενισχυμένο με τεχνητή νοημοσύνη.