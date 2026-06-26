Η Αστυνομία ολοκλήρωσε τις έρευνές της για την υπόθεση που αφορούσε τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο και τώρα οι ανακριτές μελετούν το μαρτυρικό υλικό. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» από την Αστυνομία, η οποία είχε στα χέρια της από τον περασμένο Σεπτέμβριο το πόρισμα των επιθεωρητών που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και στο οποίο καταγράφονταν πολύ σημαντικά ευρήματα.

Η Αστυνομία είχε αρχίσει έρευνα για την υπόθεση, την οποία συνέχισε και μετά το πόρισμα της Αρχής, αφού κάλεσε τον ίδιο τον κ. Σιζόπουλο και άλλα πρόσωπα για κατάθεση. Κατά τις πληροφορίες μας, η Αστυνομία στην έκθεσή της που θα συνοδεύει τον ανακριτικό φάκελο, θα προβαίνει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για τα ευρήματά της μέσα από καταθέσεις, στοιχεία και αναλύσεις τεκμηρίων.

Ο φάκελος της σοβαρής αυτής υπόθεσης αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες για το κατά πόσον προκύπτουν ή όχι ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, φαίνεται πως από τη διερεύνηση που διενήργησαν δυο επιθεωρητές που διόρισε, να διαπράχθηκαν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Στο πόρισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα και για το οποίο ο κ. Σιζόπουλος διαμαρτυρήθηκε ως προς τη δημοσιοποίησή του, οι λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, «στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο καταγγελλόμενος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε τράπεζα, συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ). Στη βάση μαρτυρίας, οι λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί. Σύμφωνα με την κατάληξη των λειτουργών Επιθεώρησης, η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου)». Ο ίδιος ο Μαρίνος Σιζόπουλος αμφισβήτησε έντονα το πόρισμα και αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη. Ανέφερε πως είναι ο ίδιος που διαπίστωσε πλαστογραφία υπογραφής και προέβη σε καταγγελία στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων.