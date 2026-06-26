Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 36 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών, κατά κατοικίας στην Πάφο, που διαπράχθηκε την περασμένη Τετάρτη, 24 Ιουνίου.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 7:15 χθες το βράδυ, από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε στη βάση στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Πάφου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 03:50 τα ξημερώματα στις 24/06/2026, ρίχθηκαν πυροβολισμοί κατά της οικίας δύο προσώπων, ηλικίας 41 και 37 ετών, σε χωριό της επαρχίας Πάφου. Οι πυροβολισμοί έπληξαν την ξύλινη πόρτα της κύριας εισόδου του σπιτιού.