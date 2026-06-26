Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Κωνσταντινούπολη. Άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά δύο αγνώστων τη στιγμή που πλησίαζε το αυτοκίνητό του

Η εν ψυχρώ εκτέλεση σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα όταν ο Σεμούς Μερτ Κ. πήγε στο αυτοκίνητό του για να ανοίξει την πόρτα.

Τότε εμφανίστηκαν δύο άγνωστοι, ο ένας εκ των οποίων πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε επανειλημμένα. Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της εκτέλεσης, ο άνδρας που άνοιξε πυρ έδωσε και τη χαριστική βολή στον Μερτ Κ.

#HASSAS | İstanbul Esenyurt’ta aracına binmeye çalışan bir vatandaş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/OYmlweQZsH — Daktilock (@daktilock) June 25, 2026

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα της εκτέλεσης ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Η σύζυγός του, μάλιστα, ήταν αυτή που έφτασε πρώτη στο σημείο του εγκλήματος και στη θέα του νεκρού άνδρα υπέστη νευρικό κλονισμό.

Οι έρευνες της τουρκικής αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπίσει τους δύο δράστες που διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση μετά την εκτέλεση, με το κίνητρο του εγκλήματος να παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο.

Οι δύο δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση μετά την εκτέλεση και αναζητούνται

protothema.gr